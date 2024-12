Marcelo Longobardi arremetió contra Luis Majul: "El nivel de disparate"

¿Mensaje para Ávila y los ex LN+? Luis Majul 'festejó' el éxodo

Más tarde en la jornada de hoy, en el programa Argenzuela encabezado por Jorge Rial en C5N compartieron los dichos de Majul, quien no ´le dio mayor importancia a las palabras de Longobardi pero sí apuntó contra las antiguas figuras de LN+.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/losvideosok/status/1868705142322950438&partner=&hide_thread=false Acá Majul dice que el año próximo La Nación Más va a estar mucho mejor, sin tanto cabaret



De qué compañeros hablará, sin nombrarlos? pic.twitter.com/6rQVNN9u3N — Todos Los Videos (@losvideosok) December 16, 2024

En el pase que comparte con Horacio Cabak (uno de los nombres que no formó parte del éxodo del canal de noticias) en la radio El Observador, Majul lanzó:

Hay mucho 'run run', el círculo rojo. El círculo rojo compra mucha fake y compra mucho anticipación, supuestos. LN+ cada vez mejor, más coherente. Yo te diría, con menos ruido, con menos quilombo. Viste que a veces sucede, porque los equipos son así, mucho quilombo, ruido, cabaret. Lo digo en términos generales, no lo digo por nadie en particular Hay mucho 'run run', el círculo rojo. El círculo rojo compra mucha fake y compra mucho anticipación, supuestos. LN+ cada vez mejor, más coherente. Yo te diría, con menos ruido, con menos quilombo. Viste que a veces sucede, porque los equipos son así, mucho quilombo, ruido, cabaret. Lo digo en términos generales, no lo digo por nadie en particular

"Este año va a ser groso, porque siento que por fin vamos a poder sintetizar lo mejor que viene, que no estaba y a quienes pudimos convencer, con lo que ya estaba y puede mejorar, y también con las grandes figuras de le home, del diario, etcétera", completó el ahora nuevo gerente de noticias de LN+.

De este modo, y con su habitual estilo chabacano, Rial sentenció: Lo que él dice es: "'Lo que había hasta antes era una mierda, lo que viene ahora es bárbaro' (...) Le pega desde Juan Cruz Ávila, que es el que manejaba la programación y se van con todos, hasta el último".

Marcelo Longobardi denunció aprietes al aire y libertarios abrieron fuego en redes

Marcelo Longobardi viene elevando el tono de sus críticas a la gestión Milei e incluso tuvo varios cruces con el Presidente. En el medio, acusa a Radio Rivadavia de supuestamente querer echarlo. Este lunes (16/12) fue llamativa una queja del conductor sobre "aprietes" aunque no mencionó por parte de quien y prefirió no hablar.

En su programa en Radio Rivadavia, el periodista lanzó una fuerte denuncia:

"Es muy difícil hacer un programa de radio en estas condiciones, siendo que uno está siendo apretado por… ", se quejó y tras una pausa donde no dijo quién o quiénes eran los autores de los 'aprietes', finalizó: "Ay Dios mío, mejor me callo la boca ”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/losvideosok/status/1868636418056257859?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1868639071893098671%7Ctwgr%5E2fc08841b96bad08b214917326034d9b903c6b76%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fmarcelo-longobardi-denuncio-aprietes-al-aire-y-libertarios-abrieron-fuego-redes-n592002&partner=&hide_thread=false #Ahora Longobardi se quejó al aire de las dificultades de hacer un programa de radio "siendo que uno está siendo apretado"



HABLÁ MARCELO, HABLÁ! pic.twitter.com/k6GR4d3E9I — Todos Los Videos (@losvideosok) December 16, 2024

No hubo una alusión posterior del periodista a esa situación, pero antes de hablar de los ‘aprietes’ se notaba en cámara que estaba leyendo lo que parecían mensajes que recibía en su teléfono celular.

Usuarios identificados con Milei y que se autodenominan libertarios apelaron a la red social X (antes Twitter) para contestarle al periodista con burlas y recordando sus problemas de contrato con la radio, los que atribuyen al bajo rating.

El fragmento que se viralizó del programa de Longobardi está descontextualizado y ocurre cuando el conductor interviene después de que una locutora lee los datos del clima.

Uno de los que insinuó el presunto contexto de la queja de Longobardi fue el periodista Darío Gallo, quien escribió en su cuenta personal de X: "Longobardi se queja de que nadie habla de las cuentas de Ritondo. ¿Quién va a hablar si él teniendo un micrófono y un futuro resuelto por veinte años de éxitos dice 'mejor no hablo'? ".

