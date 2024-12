El ministro más rico de Milei solo viaja en vuelos privados: Quién los paga

En ese sentido, el diario Clarín pudo confirmar que el ministro Werthein utilizó dicha aeronave privada el 5 de diciembre para viajar a Montevideo para asistir a una cumbre del Mercosur y el 17 de noviembre para enlazar Aeroparque con Río de Janeiro, donde se celebró el tramó final del G20. Pero, al parecer, el funcionario realizó otras travesías en el mismo chárter.

A su vez, el periodista contó que el uso de chárters privados alertó a fuentes castrenses que han visto a la aeronave "estacionar" un día antes de la partida en la pista del Area Militar de Aeroparque (AMA), prevista para la flota área presidencial. "Lo autoriza Cancillería", alertó una fuente militar, que dijo que Werthein perfectamente podría utilizar para sus travesías un Beechcraft B-200 de la Fuerza Aérea.

Los gastos del canciller corren por su cuenta

De todos modos, los lujos o gustos del ministro no afectarían en lo absoluto al Estado. Y es que el entorno del funcionario dejó claro que todos los gastos corren por cuenta del canciller.

"Jamás viajo en ningún avión del Estado como tampoco le cobró un pasaje al Estado o le pasó un gasto. Todos sus gastos sin excepción corrieron por su cuenta", dijeron desde su entorno.

A su vez, agregaron que el ministro: "no utiliza auto del Estado, se paga los hoteles y las comidas sin excepción".

Aunque estimule con esta acción una idea de austeridad en el uso de recursos públicos, ex funcionarios sostienen que el ministro de Relaciones Exteriores podría contravenir normativas referentes a al integridad. "No es normal pagar de tu bolsillo. Y siempre va a estar el riesgo de incurrir en eventuales casos de dádivas o conflictos de interés porque hay terceros involucrados. No es un tema de ahorro porque esta situación podría tener un costo más alto para el Estado", explicó una calificada fuente consultada por el diario Clarín.

En esa misma línea, otra fuente disparó: "no podés pagarte los gastos, ya que eso es considerado dádiva. Incluso cuando viajas en comisión lo tenes que hacer con los viáticos establecidos por ley".