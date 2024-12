Aprietes en el Senado: El kirchnerismo denuncia amenazas por parte del Gobierno

“El Presidente no entiende nada, no entiende la República. Si hubo duplicación de cargos, la Vicepresidenta está en problema. Y si no lo hubo, el que está en problemas es el Presidente Milei porque dejó en acefalía a la Argentina”, denunció Di Tullio sobre el intento oficial por invalidar la última sesión en el Congreso.

En esa misma línea, Di Tullio recordó que es el Senado quien autoriza a hacer las salidas fuera del país y subrayó que: “Este año lo voy a pensar bien si se las voy a aprobar, porque honestamente no tienen ni idea qué tienen hacer, las instituciones les importan poco. Para salvar a Kueider quieren hacer cualquier cosa, no solamente amenazar a los Senadores de la Nación”.

Por último, Di Tullio aclaró que el Senado “no se convirtió en juez de un proceso judicial sino que se aplicó el artículo 66 de la Constitución que faculta a los legisladores a ver si una persona del cuerpo es idónea o no para su rol. Era la primera vez que teníamos un senador preso en otro país, fue muy importante la expulsión para que el Senado tuviera honorabilidad”.