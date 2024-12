Javier Milei salió al cruce de Villarruel: La sesión del Senado es "inválida"

"La sesión es inválida y se podría hacer nuevamente", afirmó Javier Milei hoy, en diálogo con radio El Observador.

"¿Por qué no se puede hacer lo que hizo la Doctora Villarruel? Porque Argentina tiene un sistema de contrapesos e independencia: un poder no se puede meter en el otro. Cuando entro de viaje, se produce la acefalía y del Poder Ejecutivo queda a cargo la vicepresidenta. Si preside la sesión del Congreso, está trabajando en el Poder Legislativo y, al mismo tiempo, es presidente interina, y eso violenta la división de poderes", aseguró el mandatario.

Será la Justicia la que determine finalmente si la sesión es válida o no, luego de que Edgardo Kueider presentara un amparo reclamando su restitución como senador nacional, al objetar que la sesión fue presidida por Victoria Villarruel cuando ella debería haber estado al frente del Poder Ejecutivo por el viaje de Milei a Italia.

Ayer, en Urgente24 adelantamos que los abogados de Kueider afirmaron que irían a la Justicia para impugnar la sesión del Senado: si Javier Milei estaba de viaje, Victoria Villarruel no podía presidir a la Cámara Alta porque ella era la Presidente en ejercicio de la Nación.

Pero más allá de la decisión que tome la Justicia, toda esta situación deja en evidencia la intención de la Casa Rosada de limar a la vicepresidenta, algo que ya venía sucediendo pero que ahora tomó otro cariz, mucho más grave, con esta acusación directa.

Y también se abre una serie de interrogantes (y muchas suspicacias). Por un lado, qué ocurrirá si la votación en el Senado se debe realizar nuevamente. Ya hay versiones de que los senadores de La Libertad Avanza podrían ausentarse, y que otros -radicales y PRO- podrían cambiar su voto. Eso sería realmente escandaloso.

Además, otras versiones indican que existiría cierto temor en el oficialismo por posibles declaraciones de Edgardo Kueider, que podrían salpicar al Gobierno, y que por eso querrían darle cierta protección con los fueros, aunque eso parece poco probable luego de que Javier Milei dijera que "si es un corrupto, lo tienen que echar a patadas".

Lo cierto es que la sesión del Senado ayer tuvo algunos condimentos 'extraños', como ser el cuarto intermedio -que se extendió bastante- y que terminó con los senadores libertarios votando a favor de la expulsión, cuando en un principio iban sólo por la suspensión. Los trascendidos aseguran que hubo llamados a la Rosada para ver qué hacer, y que la orden que bajó fue ir por la expulsión, ante la casi certeza de que estaban los votos para esa resolución. Hubiera sido malo para la imagen del Gobierno votar en contra de la expulsión, cuando ya era prácticamente un hecho.

El propio Ezequiel Atauche, jefe de bloque libertario en el Senado, al momento de cerrar el debate -previo a la votación- lo admitió: "nosotros como bloque teníamos la intención de suspender al senador Kueider, se necesitan dos tercios para eso y no lo pudimos conseguir. A la vez, no queremos dejar que esto quede sin ningún tipo de votación y que quede con licencia, así que al no tener número vamos a votar por la expulsión".

