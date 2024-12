Patricia Bullrich le 'pegó' a Macri (y Javier Milei lo celebró)

Y continuó: "Poder llevar adelante lo que uno piensa, lo que uno cree, sin que alguien te diga 'no pará, no tanto, no me saques tantos policías a la calle, ponelos un poquitos más lejos'. Todo no, no, no... ¡No las pelotas!", exclamó.

Javier Milei, encantado:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1867569387836002437&partner=&hide_thread=false ADORO A MI MINISTRA...!!!

.@PatoBullrich su trabajo excelente no sólo mejoró la calidad de vida de los argentinos de bien sino que además es reconocido en todo el mundo (lo cual la ha llevado a exponer su trabajo en el FMI).

VIVA LA LIBERTAD CARAJO https://t.co/U1o0QHUiJX — Javier Milei (@JMilei) December 13, 2024

Los elogios de Javier Milei hacia Bullrich se dieron en momentos en que Macri encabeza una cumbre del PRO para empezar a definir cómo seguirá la relación con el Gobierno y el armado legislativo, tras varios desplantes de La Libertad Avanza al PRO.

