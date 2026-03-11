Milei mueve fichas en el Senado y corrió a Ezequiel Atauche de la Comisión de Presupuesto

Un economista al frente de la comisión clave

El senador jujeño explicó que el cambio responde a una estrategia política del oficialismo para esta nueva etapa legislativa.

“Es momento que hoy, por decisión del bloque, se cambie la presidencia y sea para el senador Agustín Monteverde, quien va a hacer un gran trabajo”, sostuvo.

Además reveló el motivo principal detrás de la decisión:

“Es economista y el Presidente de la Nación quiere un economista en la Comisión de Presupuesto, me parece algo adecuado”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda es considerada una de las más influyentes del Congreso, ya que por allí pasan los proyectos vinculados a gastos del Estado, impuestos y políticas económicas.

El agradecimiento a Ezequiel Atauche del bloque oficialista

Durante el encuentro también tomó la palabra la presidenta del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien agradeció el trabajo realizado por Atauche en los primeros años de gestión.

“Se puso al hombro esta comisión cuando éramos pocos y trabajó defendiendo al Gobierno y las ideas. Muchísimas gracias”, expresó.

Atauche había sido una figura central para el oficialismo en el Senado desde el inicio de la gestión de Milei. De hecho, durante los primeros dos años ocupó simultáneamente la presidencia del bloque libertario y la conducción de la comisión económica.

Con la última renovación legislativa, el oficialismo logró triplicar su representación en la Cámara alta, lo que derivó en una reorganización interna del espacio.

Quién es Agustín Monteverde

El nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto, Agustín Monteverde, ingresó al Senado en 2025 en la lista de La Libertad Avanza encabezada por Patricia Bullrich.

Su designación responde, según explicaron dentro del oficialismo, a su perfil técnico y su trayectoria en materia económica, además de su alineamiento con las ideas liberales que impulsa el gobierno nacional.

Monteverde ya integraba la comisión como vocal desde su conformación en diciembre pasado, cuando el Senado la organizó para tratar los proyectos incluidos en el temario de sesiones extraordinarias.

El futuro político de Atauche

Aunque dejó la presidencia de Presupuesto, Atauche podría asumir un nuevo rol dentro del Congreso.

Según fuentes parlamentarias, el senador jujeño sería propuesto para encabezar la Comisión Bicameral Permanente Mixta Revisora de Cuentas, un organismo clave encargado de controlar la ejecución del gasto público.

Ese espacio estuvo presidido hasta 2025 por el diputado Miguel Pichetto y tiene como función principal supervisar la actividad de la Auditoría General de la Nación.

De concretarse ese movimiento, Atauche pasaría a ocupar un lugar estratégico en el sistema de control parlamentario del Estado.

Un reacomodamiento en el Senado

El cambio en la Comisión de Presupuesto refleja un nuevo reordenamiento del oficialismo en el Senado, ahora con mayor peso legislativo tras la última elección.

Con un economista al frente de la comisión que analiza las principales iniciativas económicas del Gobierno, el mileísmo busca consolidar su estrategia para la etapa legislativa que comienza. El movimiento, además, marca el inicio de una nueva etapa dentro del bloque libertario en la Cámara alta, donde el oficialismo intenta fortalecer su estructura para impulsar sus proyectos clave.

