Victoria Villarruel evitó hablar de Milei pero fue contra Adorni: "El ajuste lo paga la casta, jaja"

Adorni y “el ajuste lo paga la casta”

En medio de la polémica por el viaje de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el avión presidencial junto con la comitiva oficial que acompañó a Javier Milei a Estados Unidos para participar del Argentina Week y otros eventos oficiales, Villarruel replicó en sus historias de Instagram un mensaje irónico contra el jefe de ministros que decía “el ajuste lo paga la política, jaja”.

La historia en la red social mostraba un video en el que Manuel Adorni intenta defender el viaje de su esposa en el avión presidencial.

image El posteo de Victoria Villarruel sobre el viaje de la esposa de Manuel Adorni en el avión presidencial.

“Él mismo aclaró (por Adorni) que Villarruel no es parte de esto”, decía una de las frases del posteo para remarcar la diferencia entre la vicepresidenta y el resto del Gabinete.

“Adorni dijo que fue con su mujer a Estados Unidos porque su trabajo ‘es muy sacrificado’. Chau, me voy a la m…..”, expresó otro mensaje.

"Es mi mujer, es mi compañera de vida, iba a viajar conmigo, pagó su pasaje, 5.345 dólares con fecha de 26 de febrero, después por el cambio de agenda, Presidencia la invita a subirse conmigo sino no nos íbamos a encontrar. No le gastamos ni un peso al Estado", dijo Adorni en declaraciones al canal A24 al contestar las acusaciones sobre el viaje.

"Vengo una semana a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York. Yo quería que mi esposa me acompañe, es mi compañera de vida, es la que me da una mano acá, más allá de que ella en paralelo iba a venir porque tenía una actividad, pero no le sacamos un peso al Estado", cerró.

