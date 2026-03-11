River está a horas se enfrentarse a Huracán por la fecha 10 del Torneo Apertura, una cita que será especial por el estreno de Eduardo Coudet como entrenador del Millonario. Dentro de este cambio de cuerpo técnico se da una situación particular ya que un jugador que no pudo llegar con Marcelo Gallardo ahora pudo sumarse gracias a Chacho.
CHACHO LO TRAJO
Gallardo no lo pudo sumar y llegó a River gracia a Coudet
De la mano de Coudet se dio su llegada a River y estará en el estreno del nuevo cuerpo técnico ante Huracán.
El 2018 es sin dudas uno de los años más gloriosos en la historia de River por lo que fueron las consagraciones ante Boca, primero en la Supercopa Argentina en Mendoza y luego y más importante la Copa Libertadores en Madrid. Lógicamente para todo el pueblo Millonario fue un momento único pero hay un jugador al que le quedó una enorme espina.
Uno de los jugadores que estuvo muy cerca de sumarse en aquel 2018 fue Damián Musto, quien tenía todo acordado para sumarse desde el Tijuana de México pero sobre todas las cosas de haber mostrado un rendimiento altísimo en Rosario Central con Chacho Coudet como entrenador. A último momento y cuando estaba todo cerrado el pase se cayó.
En aquel entonces se supo que Musto había dado doping positivo en un encuentro con Rosario Central en 2016 y existía la chance concreta de que el futbolista, no bien regrese a la Argentina, sea suspendido por el Tribunal de Disciplina de la AFA. “En ese momento, fue un golpe importante no ir a River. En la cabeza uno se va preparando", reveló tiempo después.
La revancha de Musto en River
Gallardo no pudo sumarlo, Musto finalmente se retiró del fútbol y las vueltas de la vida hicieron que luego de la salida del Muñeco como entrenador de River finalmente pueda darse su arribo al Millonario gracias a Chacho Coudet, que lo convocó para ser su ayudante de campo. Es por eso que para el ex mediocampista el estreno contra Huracán será más que especial.
Claramente a Musto le quedará la espina de no haber podido ponerse la camiseta de La Banda como jugador y más teniendo en cuenta el momento glorioso que terminó atravesando River en aquel 2018. Ahora tendrá la posibilidad de construir en el Millonario y hacerse importante siendo la mano derecha de Coudet en un proceso de reconstrucción.
