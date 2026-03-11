Hay repercusión en Racing Club por el reciente viaje a Europa de su presidente, Diego Milito. Mientras tanto, en lo estrictamente futbolístico, el equipo dirigido por Gustavo Costas empató 0-0 ante Sarmiento de Junín en un partido de muy bajo nivel.
Diego Milito sacude Racing Club con lo que fue a hacer en Europa
En Racing Club de Avellaneda hay bastante revuelo por lo que fue a hacer su presidente Diego Milito a Europa.
Con la intención de dar el “salto de calidad” que prometió durante su campaña electoral, el presidente de la Academia viajó al Viejo Continente, y en las últimas horas se filtraron algunas de las gestiones e intenciones que estaría llevando adelante durante su estadía en Europa.
Diego Milito en Europa
Si hay algo que se le reconoce a la gestión de Diego Milito en Racing Club, es haber concretado la llegada de Valentín Carboni. Sin embargo, para mala fortuna de la Academia, el mediocampista sufrió una rotura de ligamentos y estará varios meses fuera de las canchas.
La negociación por su préstamo desde Inter de Milán fue rápida y generó un fuerte impacto en el fútbol argentino, teniendo en cuenta la jerarquía del jugador. En gran parte, esto se vincula con la experiencia de Milito en el fútbol europeo, lo que explica el revuelo que generó su nuevo viaje al continente.
Según informó el medio Racing de Alma, uno de los principales motivos del viaje es intentar extender el préstamo de Carboni por un año más, durante todo 2027 y bajo condiciones similares a las acordadas para la actual temporada.
Por otro lado, el periodista Ariel Hachita Ludueña aseguró que el presidente también mantendrá una conversación con Juan Musso, actual arquero de Atlético de Madrid, con la intención de que pueda regresar al club y volver a vestir la camiseta de Racing.
Habrá que ver qué resultados deja finalmente el viaje de Milito a Europa, aunque lo cierto es que en la Academia siguen de cerca cada movimiento del presidente.
Racing de Gustavo Costas
En lo futbolístico, Racing Club empató 0-0 ante Sarmiento de Junín el 10 de marzo, en un partido que dejó muy poco para destacar y que terminó siendo bastante aburrido.
El arranque de la Academia en el Torneo Apertura de la Liga Profesional refleja bastante bien la irregularidad del equipo que dirige Gustavo Costas. Después de nueve fechas, el balance es de tres victorias, tres empates y tres derrotas, una campaña que muestra lo cambiante que viene siendo el rendimiento del equipo.
El próximo partido para Racing será el lunes 16 de marzo, cuando reciba a Estudiantes de Río Cuarto desde las 20:00 en el Estadio Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda).
Por ahora, el equipo viene alternando buenos momentos con partidos bastante flojos, por lo que buscará mejorar y sumar puntos para no perder terreno en el Apertura y también seguir bien posicionado en la tabla anual.
