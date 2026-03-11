Diego Milito sacude Racing Club con lo que fue a hacer en Europa

Por otro lado, el periodista Ariel Hachita Ludueña aseguró que el presidente también mantendrá una conversación con Juan Musso, actual arquero de Atlético de Madrid, con la intención de que pueda regresar al club y volver a vestir la camiseta de Racing.

image

Habrá que ver qué resultados deja finalmente el viaje de Milito a Europa, aunque lo cierto es que en la Academia siguen de cerca cada movimiento del presidente.

Racing de Gustavo Costas

En lo futbolístico, Racing Club empató 0-0 ante Sarmiento de Junín el 10 de marzo, en un partido que dejó muy poco para destacar y que terminó siendo bastante aburrido.

El arranque de la Academia en el Torneo Apertura de la Liga Profesional refleja bastante bien la irregularidad del equipo que dirige Gustavo Costas. Después de nueve fechas, el balance es de tres victorias, tres empates y tres derrotas, una campaña que muestra lo cambiante que viene siendo el rendimiento del equipo.

El próximo partido para Racing será el lunes 16 de marzo, cuando reciba a Estudiantes de Río Cuarto desde las 20:00 en el Estadio Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda).

Embed

Por ahora, el equipo viene alternando buenos momentos con partidos bastante flojos, por lo que buscará mejorar y sumar puntos para no perder terreno en el Apertura y también seguir bien posicionado en la tabla anual.

+ EN GOLAZO24

Polémica en River por lo que comentan sobre Kevin Castaño y Chacho Coudet

Mundial 2026: Los dichos de Donald Trump sobre Irán que impactaron a todos

Mundial 2026: IOL lanza "Desafío IOL" con premios para hinchas de la Selección Argentina