La fecha 10 del Torneo Apertura 2026 ya tiene los partidos programados y la Liga Profesional retomará su actividad a mediados de semana. Los 15 encuentros de Primera División se jugarán entre el martes 10 de marzo y el viernes 13 de marzo, con partidos atractivos: lucha por salir del fondo, pelea por la punta y clásicos históricos.
GRILLA
Torneo Apertura 2026: Días y horarios de la fecha 10 tras el paro en AFA
Tras el paro de AFA por la investigación de la Justicia, la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 se reanuda con partidos atractivos.
Transcurrió un fin de semana sin fútbol. La fecha 9, la controversial fecha 9, finalmente fue ratificada y los clubes de la AFA acordaron un paro general a modo de protesta por la investigación que está llevando adelante la Justicia contra Chiqui Tapia, presidente, y Pablo Toviggino, tesorero, tras una denuncia de ARCA.
Tal como indicaron desde la máxima entidad del fútbol nacional, todos los partidos fueron suspendidos y la fecha 9 quedaba postergada para disputarse en otro momento. Eso quiere decir que la próxima fecha que se jugará no será la 9, sino la fecha 10.
La 9, por su parte, quedará para el final del Torneo Apertura 2026, a principios de mayo.
Programación de la fecha 10 del Torneo Apertura: día y hora de los partidos
Luego de un fin de semana sin emociones, la pelota volverá a rodar en los próximos días. La fecha 10 comenzará con dos partidos, el martes 10/03: Tigre recibe a Vélez e Independiente recibe a Unión. A continuación, la programación completa:
Martes 10 de marzo
- Tigre vs. Vélez - 19.45 hs
- Independiente vs. Unión - 19.45 hs.
- Newell's vs. Platense - 22 hs.
- Sarmiento vs. Racing - 22 hs.
Miércoles 11 de marzo
- Argentinos Juniors vs. Rosario Central - 17.30 hs.
- Banfield vs. Gimnasia La Plata - 17.30 hs.
- Boca vs. San Lorenzo - 19.45 hs.
- Atlético Tucumán vs. Aldosivi - 22 hs.
- Independiente Rivadavia vs. Barracas Central - 22 hs.
Jueves 12 de marzo
- Defensa y Justicia vs. Central Córdoba - 17 hs.
- Deportivo Riestra vs. Gimnasia de Mendoza - 17 hs.
- Estudiantes (RC) vs. Belgrano - 19.15 hs.
- Talleres vs. Instituto - 19.15 hs.
- Huracán vs. River - 21.30 hs.
Viernes 13 de marzo
- Estudiantes vs. Lanús - 20 hs.