urgente24
GOLAZO24 AFA > River > La Liga Profesional

GRILLA

Torneo Apertura 2026: Días y horarios de la fecha 10 tras el paro en AFA

Tras el paro de AFA por la investigación de la Justicia, la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 se reanuda con partidos atractivos.

08 de marzo de 2026 - 19:57
Boca y San Lorenzo reeditan un nuevo clásico en la fecha 10 del Torneo Apertura

Boca y San Lorenzo reeditan un nuevo clásico en la fecha 10 del Torneo Apertura

FOTO NA DAMIAN DOPACIO

La fecha 10 del Torneo Apertura 2026 ya tiene los partidos programados y la Liga Profesional retomará su actividad a mediados de semana. Los 15 encuentros de Primera División se jugarán entre el martes 10 de marzo y el viernes 13 de marzo, con partidos atractivos: lucha por salir del fondo, pelea por la punta y clásicos históricos.

Transcurrió un fin de semana sin fútbol. La fecha 9, la controversial fecha 9, finalmente fue ratificada y los clubes de la AFA acordaron un paro general a modo de protesta por la investigación que está llevando adelante la Justicia contra Chiqui Tapia, presidente, y Pablo Toviggino, tesorero, tras una denuncia de ARCA.

Chiqui Tapia proyecta el primer clásico con público visitante y no será Buenos Aires
La pelota vuelve a rodar esta semana

La pelota vuelve a rodar esta semana

Tal como indicaron desde la máxima entidad del fútbol nacional, todos los partidos fueron suspendidos y la fecha 9 quedaba postergada para disputarse en otro momento. Eso quiere decir que la próxima fecha que se jugará no será la 9, sino la fecha 10.

Seguir leyendo

La 9, por su parte, quedará para el final del Torneo Apertura 2026, a principios de mayo.

Programación de la fecha 10 del Torneo Apertura: día y hora de los partidos

Luego de un fin de semana sin emociones, la pelota volverá a rodar en los próximos días. La fecha 10 comenzará con dos partidos, el martes 10/03: Tigre recibe a Vélez e Independiente recibe a Unión. A continuación, la programación completa:

Martes 10 de marzo

Guillermo-Barros-Schelotto-Vélez
Guillermo Barros Schelotto, DT de Vélez

Guillermo Barros Schelotto, DT de Vélez

  • Tigre vs. Vélez - 19.45 hs
  • Independiente vs. Unión - 19.45 hs.
  • Newell's vs. Platense - 22 hs.
  • Sarmiento vs. Racing - 22 hs.

Miércoles 11 de marzo

Ángel Di María convirtió el primer gol en clásico rosarino entre Rosario Central y Newell's Old Boys, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 - FOTO @LigaAFA
El Canalla de Di María llega con el envión del clásico

El Canalla de Di María llega con el envión del clásico

  • Argentinos Juniors vs. Rosario Central - 17.30 hs.
  • Banfield vs. Gimnasia La Plata - 17.30 hs.
  • Boca vs. San Lorenzo - 19.45 hs.
  • Atlético Tucumán vs. Aldosivi - 22 hs.
  • Independiente Rivadavia vs. Barracas Central - 22 hs.

Jueves 12 de marzo

Chacho-Coudet-River
Eduardo Coudet debuta en River

Eduardo Coudet debuta en River

  • Defensa y Justicia vs. Central Córdoba - 17 hs.
  • Deportivo Riestra vs. Gimnasia de Mendoza - 17 hs.
  • Estudiantes (RC) vs. Belgrano - 19.15 hs.
  • Talleres vs. Instituto - 19.15 hs.
  • Huracán vs. River - 21.30 hs.

Viernes 13 de marzo

  • Estudiantes vs. Lanús - 20 hs.

+ de Golazo24

Embed

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES