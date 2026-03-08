Torneo Apertura 2026: Días y horarios de la fecha 10 tras el paro en AFA

La fecha 10 del Torneo Apertura 2026 ya tiene los partidos programados y la Liga Profesional retomará su actividad a mediados de semana. Los 15 encuentros de Primera División se jugarán entre el martes 10 de marzo y el viernes 13 de marzo, con partidos atractivos: lucha por salir del fondo, pelea por la punta y clásicos históricos.