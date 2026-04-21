Luego de la derrota de River ante Boca en el Superclásico una de las voces más fuertes fue la de Pablo Lunati. El ex árbitro confeso hincha del Millonario no se contuvo en lo más mínimo y realizó una fuerte denuncia contra los miembros más pesados de la AFA en medio de una fuerte polémica por las decisiones arbitrales.
TIRÓ LA BOMBA
Terremoto en AFA por la denuncia de Pablo Lunati tras la derrota de River: "Es de Boca"
Luego del penal no cobrado a favor de River contra Boca, Pablo Lunati soltó una bomba contra Claudio Tapia y Federico Beligoy.
La gran polémica de la tarde del pasado domingo en el Monumental fue el penal no sancionado a favor de River por el empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta. Una de las grandes preguntas es por qué Héctor Paletta, árbitro del VAR, no llamó a Darío Herrera para rever la acción que pudo haber modificado el resultado final.
Según la versión oficial entregada por el cuerpo arbitral, consideraron que no hubo fuerza suficiente en el empujón de Lautaro Blanco como para derribar a Lucas Martínez Quarta y que eso sea sancionable con tiro desde el punto penal. Pablo Lunati fue más allá y realizó una fuerte denuncia que involucra a Federico Beligoy (Director Nacional de Arbitraje) y Claudio Tapia (Presidente de la AFA).
La fuerte denuncia de Pablo Lunati
“Yo creo que lo fueron a cagar a River. Beligoy es un anti River que no debería estar donde esta porque es hincha de Boca y porque que cada vez que puedan, los tres mosqueteros, Tapia, Beligoy y Riquelme, lo van a querer a cagar a River. A Riquelme lo justifico porque es el presidente de Boca, a los otros dos no”, comentó Pablo Lunati en el stream de La Página Millonaria.
En la misma línea agregó: “¿Por qué Paletta no llamó a Herrera para ver la jugada? Primero, porque es de Boca. Segundo, porque posiblemente tenía a alguien atrás diciéndole que no llame, como hace normalmente Beligoy en el VAR. Estoy esperando que me lo confirmen”, afirmó el ex árbitro.
“La otra opción que manejo sobre Paletta es que directamente no se quiso hacer cargo. Pensó: ‘No lo cobraste vos en la cancha, jodete’, a pesar de que para él debió ser una falta clara”, sentenció Pablo Lunati, que no tuvo pelos en la lengua para disparar contra las cabezas más importantes del fútbol argentino.
El pedido de Pablo Lunati al presidente de River
Por último, Pablo Lunati le pidió a Stéfano Di Carlo, presidente de River, que haga una queja pública por lo sucedido en el último Superclásico. “Si Di Carlo va al frente lo voy a respaldar. Uno puede estar de acuerdo o no con algunas políticas, eso es otra cosa. Esto es River, todos juntos (…) Respeto a la dirigencia y le doy un tiempo, no hice una campaña de tira bombas, dije lo que me parecía que estaba bien y mal. Si el presidente quiere que lo acompañe, no tengo ningún problema”, cerró.
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