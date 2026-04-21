Terremoto en AFA por la denuncia de Pablo Lunati tras la derrota de River: "Es de Boca"

“La otra opción que manejo sobre Paletta es que directamente no se quiso hacer cargo. Pensó: ‘No lo cobraste vos en la cancha, jodete’, a pesar de que para él debió ser una falta clara”, sentenció Pablo Lunati, que no tuvo pelos en la lengua para disparar contra las cabezas más importantes del fútbol argentino.

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El pedido de Pablo Lunati al presidente de River

Por último, Pablo Lunati le pidió a Stéfano Di Carlo, presidente de River, que haga una queja pública por lo sucedido en el último Superclásico. “Si Di Carlo va al frente lo voy a respaldar. Uno puede estar de acuerdo o no con algunas políticas, eso es otra cosa. Esto es River, todos juntos (…) Respeto a la dirigencia y le doy un tiempo, no hice una campaña de tira bombas, dije lo que me parecía que estaba bien y mal. Si el presidente quiere que lo acompañe, no tengo ningún problema”, cerró.

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