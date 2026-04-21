Sacudón en Boca por la decisión de Juan Román Riquelme con Claudio Úbeda: ¿Sigue como DT?

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Los puntos altos de Claudio Úbeda en Boca

Más allá de que Riquelme aún no decidió al cien por cien darle continuidad a Claudio Úbeda durante el segundo semestre de este 2026 y que se espera que Boca sea campeón, hay que decir que el Sifón empezó a llenar casilleros importantes. Durante la gestión de JRR es el DT que mayor efectividad de puntos consiguió. Además el equipo empezó a jugar cada vez mejor, y un punto no menor es que tiene la aprobación del plantel.

Una vez consumada la victoria ante River, Leandro Paredes habló de Claudio Úbeda y le dio un buen espaldarazo para lo que viene. “Se hace querer. Es muy cercano al jugador. Su confirmación en diciembre y enero le dio más confianza y hoy se ganó esa confianza. Se ganó esa confianza y está muy bien, lleva al grupo adelante”, afirmó el capitán de Boca.

De esta manera, queda claro que Claudio Úbeda aún no tiene su continuidad asegurada y que Riquelme decidió seguir poniendo a prueba al Sifón, pero también hay que decir que el DT viene dejando muy buenas sensaciones y que está todo dado para que llegue la renovación de contrato una vez que termine el semestre.

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