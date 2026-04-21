Boca viene de tener un fin de semana soñado con lo que fue la victoria en el Superclásico ante River por 1-0 en el Monumental. Uno de los grandes ganadores de esta cita fue Claudio Úbeda y ahora se supo la decisión que tomó Juan Román Riquelme respecto al futuro del entrenador que tiene contrato firmado hasta junio.
HAY VEREDICTO
Sacudón en Boca por la decisión de Juan Román Riquelme con Claudio Úbeda: ¿Sigue como DT?
El contrato de Claudio Úbeda con Boca se termina en junio y Juan Román Riquelme tomó una decisión tras la victoria ante River.
A finales del año pasado Claudio Úbeda estuvo muy cerca de dejar su cargo como entrenador de Boca ya que Juan Román Riquelme no estaba convencido del todo de que el Sifón deba continuar al frente del primer equipo. Hubo una reunión donde nada menso que Leandro Paredes apuntaló la continuidad del ex ayudante de Miguel Russo y fue así que se ganó el derecho de seguir por seis meses más.
Desde entonces Claudio Úbeda sabía que fin de semana fin de semana iba a estar a prueba y cuando parecía que tambaleaba logró armar un Boca sólido, que ahora lleva 13 partidos invicto y que además consiguió una victoria ante River en el Monumental, lo que sin dudas fue una prueba de fuego para el DT y también para los futbolistas.
Claudio Úbeda sigue a prueba en Boca, pero...
Queda muy poco tiempo para que se termine el semestre y ahora la gran pregunta es qué sucederá con Claudio Úbeda más allá de junio, momento en el que se termina su contrato con Boca. Hay que decir que Juan Román Riquelme sigue analizando al DT y todavía le quedan más pruebas por superar antes de que se sienten a negociar.
Está claro que la victoria ante River fue importante, pero lo que quiere ver Riquelme es cómo reacciona Boca en los duelos mano a mano del Torneo Apertura y lógicamente lo que en realidad espera el presidente es que el Xeneize vuelva a ser campeón. Es por eso que se puede decir que siguen los exámenes para el Sifón hasta el final del semestre.
Los puntos altos de Claudio Úbeda en Boca
Más allá de que Riquelme aún no decidió al cien por cien darle continuidad a Claudio Úbeda durante el segundo semestre de este 2026 y que se espera que Boca sea campeón, hay que decir que el Sifón empezó a llenar casilleros importantes. Durante la gestión de JRR es el DT que mayor efectividad de puntos consiguió. Además el equipo empezó a jugar cada vez mejor, y un punto no menor es que tiene la aprobación del plantel.
Una vez consumada la victoria ante River, Leandro Paredes habló de Claudio Úbeda y le dio un buen espaldarazo para lo que viene. “Se hace querer. Es muy cercano al jugador. Su confirmación en diciembre y enero le dio más confianza y hoy se ganó esa confianza. Se ganó esa confianza y está muy bien, lleva al grupo adelante”, afirmó el capitán de Boca.
De esta manera, queda claro que Claudio Úbeda aún no tiene su continuidad asegurada y que Riquelme decidió seguir poniendo a prueba al Sifón, pero también hay que decir que el DT viene dejando muy buenas sensaciones y que está todo dado para que llegue la renovación de contrato una vez que termine el semestre.
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