¿Recibió sobornos? Héctor Paletta, VAR del River-Boca, investigado por movimientos financieros sospechosos

Lo cierto es que Héctor Paletta, más allá de una sanción arbitral más que discutida en el Superclásico y la bronca que todavía perdura en los hinchas de River, ahora tendrá que dar explicaciones frente a la justicia e indicar de dónde sacó el dinero para realizar estas operaciones teniendo en cuenta que declaró un ingreso mucho menor.

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Héctor Paletta, felicitado por la dirección nacional de arbitraje

Mientras tanto y volviendo al Superclásico, la polémica sigue en aumento. Mientras ex árbitros como Javier Castrilli afirman que el empujón de Lautaro Blanco contra Martínez Quarta debió ser considerado penal claramente, desde la conducción del arbitraje argentino se encargaron de mostrar su conformidad total con la tarea de la terna.

Según reveló Germán García Grova, Federico Beligoy que es Director Nacional de Arbitraje felicitó a Darío Herrera por su labor en el Superclásico, mientras que Fernando Rapallini (Gerente Técnico de Arbitraje) felicitó a Héctor Paletta por no llamar a Herrera a repasar la acción del penal.

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