El Superclásico que terminó con la victoria de Boca ante River dejó mucha tela para cortar y ahora se desató un escándalo que va más allá de lo futbolístico. Héctor Paletta, árbitro del VAR que fue quien decidió no llamar a Darío Herrera para revisar a el presunto penal contra Martínez Quarta, está siendo investigado en la justicia.
ESCÁNDALO
¿Recibió sobornos? Héctor Paletta, VAR del River-Boca, investigado por movimientos financieros sospechosos
Luego de la polémica del penal no sancionado para River contra Boca se despató la investigación judicial contra Héctor Paletta, VAR del Superclásico.
En las últimas horas se habló y mucho de Héctor Paletta ya que fue quien fue la pieza fundamental para que no se cobre penal a favor de River en la última jugada del partido por el empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta. A partir de esto el colegiado quedó en el ojo de la tormenta, sobre todo porque se sabe en el ambiente futbolero que el juez es hincha confeso de Boca.
¿Héctor Paletta recibió coimas?
Pero ahora Héctor Paletta está en el centro de la escena por otra situación que es ajena al Superclásico del último domingo. Según reveló Infobae, el árbitro VAR está siendo investigado por la justicia por movimientos financieros sospechosos.
“Se lo asocia a operaciones con activos digitales por montos que presuntamente superarían de forma significativa sus ingresos declarados. Según la investigación en curso, durante 2024 habría recibido acreditaciones en billeteras virtuales por más de 130 millones de pesos, pese a haber declarado ingresos por mucho menos”, afirmó Infobae a través de su web, donde además agregó que las operaciones “correspondían a la compra de criptomonedas”.
Dentro de la investigación judicial se está tratando de descifrar si parte de este movimiento de dinero está vinculado a pagos indebidos dentro de su actividad arbitral. Por el momento no hay demasiada información certera ya que medios oficiales como ARCA se negaron a dar datos en medio de esta investigación.
Lo cierto es que Héctor Paletta, más allá de una sanción arbitral más que discutida en el Superclásico y la bronca que todavía perdura en los hinchas de River, ahora tendrá que dar explicaciones frente a la justicia e indicar de dónde sacó el dinero para realizar estas operaciones teniendo en cuenta que declaró un ingreso mucho menor.
Héctor Paletta, felicitado por la dirección nacional de arbitraje
Mientras tanto y volviendo al Superclásico, la polémica sigue en aumento. Mientras ex árbitros como Javier Castrilli afirman que el empujón de Lautaro Blanco contra Martínez Quarta debió ser considerado penal claramente, desde la conducción del arbitraje argentino se encargaron de mostrar su conformidad total con la tarea de la terna.
Según reveló Germán García Grova, Federico Beligoy que es Director Nacional de Arbitraje felicitó a Darío Herrera por su labor en el Superclásico, mientras que Fernando Rapallini (Gerente Técnico de Arbitraje) felicitó a Héctor Paletta por no llamar a Herrera a repasar la acción del penal.
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