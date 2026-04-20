River cayó en el Superclásico ante Boca por 1-0, un partido donde quedó mucha tela para cortar. Uno de los aspectos que llamó la atención fue la ausencia de Kevin Castaño en la lista de concentrados y ahora se sabe cuál es la decisión de Eduardo Coudet y Stéfano Di Carlo con el colombiano de cara al próximo mercado.
ES UN HECHO
River decidió el futuro de Kevin Castaño tras la derrota ante Boca
Kevin Castaño no fue citado contra Boca y ahora se supo la decisión de River de cara a junio. ¿Qué va a pasar con el colombiano?
Está más que claro que el nivel de Kevin Castaño hace tiempo que deja mucho qué desear, pero lo que nadie esperaba era que directamente se quede afuera de la lista de concentrados de cara al Superclásico contra Boca. A pesar de que Fausto Vera no estaba disponible por lesión, Eduardo Coudet decidió prescindir del colombiano lo que es una muestra clara de que no lo tiene en sus planes e incluso parece haber una situación más allá de lo deportivo que explica la ausencia del ex Cruz Azul.
El colmo de Kevin Castaño llegó después de que River cayera ante Boca ya que el colombiano utilizó su cuenta de Instagram para realizar un posteo más que particular. En la historia que colocó el mediocampista junto a su mujer y su hija, ambas con las camisetas del Millonario en lo que pareciera ser el barrio privado en el que viven.
River apunta a vender a Kevin Castaño en junio
En River ven al colombiano totalmente desenfocado y es por eso que ahora la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo, sumado al visto bueno de Eduardo Coudet, ya tomó la decisión de vender a Kevin Castaño en el próximo mercado de pases. La gente que representa al jugado ya está buscándole opciones para emigrar una vez que se frente el fútbol.
Kevin Castaño llegó a River con la chapa de ser una de las compras más caras de la historia del club. En total, el club de Núñez llegó a invertir cerca de 17 millones de dólares brutos para sellar la llegada del colombiano que se encontraba en el Krasnodar de Rusia. Hay que decir que sus primeros encuentros fueron productivos pero rápidamente comenzó a demostrar flaquezas.
Kevin Castaño expone a Gallardo y Brito
Una inversión de 17 millones de dólares implica sumar a un jugador que dé absolutas garantías y que además tenga atributos importantes para ayudar a ganar un partido. La realidad es que Kevin Castaño no sumó un solo gol desde que llegó a River e incluso tampoco pisa demasiado el área rival, tampoco brinda asistencias y llevado al puesto de volante central no se destaca por su solidez.
Esto sin dudas que expone a Marcelo Gallardo por insistir y propiciar la llegada de Kevin Castaño pero también a Jorge Brito, por entonces presidente de River, que aceptó sin poner ni un solo pero la llegada del colombiano. Hoy en día parece imposible que el Millonario vaya a recuperar la inversión que realizó hace poco más de un año, pero se espera recuperar una buena parte.
Durante el último mercado de pases Kevin Castaño recibió sondeos de Arabia Saudita pero nada avanzó seriamente. En River están esperanzados en que finalmente el colombiano sea citado por Néstro Lorenzo para ser parte del próximo mundial y que esto sea una buena vidriera para que un club presente una oferta formal y se lo lleve.
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