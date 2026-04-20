River decidió el futuro de Kevin Castaño tras la derrota ante Boca

Kevin Castaño expone a Gallardo y Brito

Una inversión de 17 millones de dólares implica sumar a un jugador que dé absolutas garantías y que además tenga atributos importantes para ayudar a ganar un partido. La realidad es que Kevin Castaño no sumó un solo gol desde que llegó a River e incluso tampoco pisa demasiado el área rival, tampoco brinda asistencias y llevado al puesto de volante central no se destaca por su solidez.

Esto sin dudas que expone a Marcelo Gallardo por insistir y propiciar la llegada de Kevin Castaño pero también a Jorge Brito, por entonces presidente de River, que aceptó sin poner ni un solo pero la llegada del colombiano. Hoy en día parece imposible que el Millonario vaya a recuperar la inversión que realizó hace poco más de un año, pero se espera recuperar una buena parte.

Durante el último mercado de pases Kevin Castaño recibió sondeos de Arabia Saudita pero nada avanzó seriamente. En River están esperanzados en que finalmente el colombiano sea citado por Néstro Lorenzo para ser parte del próximo mundial y que esto sea una buena vidriera para que un club presente una oferta formal y se lo lleve.

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