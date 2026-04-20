Franco Colapinto no se mostró ajeno al Superclásico en el que Boca terminó derrotando a River por 1-0 en el Monumental. En la previa a lo que será el show callejero que brindará en las calles de Buenos Aires, el piloto de Alpine celebró la victoria del Xeneize con un posteo más que simpático.
NO SE CONTUVO
Franco Colapinto reaccionó a la victoria de Boca sobre River con un simpático posteo
A través de su cuenta de Instagram, Franco Colapinto festejó la victoria de Boca ante River con un particular posteo.
Se sabe que Franco Colapinto, además de su pasión por los autos y las carreras, es un amante del fútbol y puntualmente de Boca. Jamás ocultó su fanatismo por el Xeneize y más allá de ser muy respetuoso de River se permitió celebrar la victoria de su equipo con un posteo muy simpático a través de su cuenta de Instagram.
La historia de Franco Colapinto en Instagram
Franco Colapinto se limitó a colocar una historia de Instagram donde se observa en el televisor a los jugadores de Boca celebrando la victoria ante River en el Monumental. Además, se destacan los emojis de corazón azul y amarillo que colocó el piloto más una corona. Casi de inmediato la publicación de volvió viral.
Franco Colapinto se prepara para su Road Show en Buenos Aires
Ahora mismo Franco Colapinto se encuentra en periodo de preparación para lo que será su exhibición el próximo domingo 26 de abril en las calles de Buenos Aires. El Road Show que brindará el piloto de Alpine tendrá una extensión aproximada de 2 kilómetros ubicado en la zona de Palermo. El trayecto recorre la Avenida del Libertador en la zona del Monumento a los Españoles y también por la Avenida Sarmiento.
Una particularidad de esta exhibición es que Franco Colapinto no estará a bordo de ninguno de los monoplazas que utilizó en sus dos temporadas de Fórmula 1 con Alpine. El coche que se verá por las calles de Buenos Aires será un Lotus E20 decorado con los colores de Alpine, coche con motor aspirado V8 de Renault y que data del año 2012.
Alpine le permitió a Franco Colapinto aprovechar el bache que quedó por la anulación de dos Grandes Premios debido a la guerra de Medio Oriente para poder mostrarse por primera vez en su Argentina natal piloteando un monoplaza, que si bien no será uno de los más modernos emitirá un sonido que será más que reconocible para los amantes de la Fórmula 1.
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