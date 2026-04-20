Franco Colapinto reaccionó a la victoria de Boca sobre River con un simpático posteo.

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Franco Colapinto se prepara para su Road Show en Buenos Aires

Ahora mismo Franco Colapinto se encuentra en periodo de preparación para lo que será su exhibición el próximo domingo 26 de abril en las calles de Buenos Aires. El Road Show que brindará el piloto de Alpine tendrá una extensión aproximada de 2 kilómetros ubicado en la zona de Palermo. El trayecto recorre la Avenida del Libertador en la zona del Monumento a los Españoles y también por la Avenida Sarmiento.