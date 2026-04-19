Gol de Paredes a River: el jugador lo comparó con su penal a Francia en Qatar

Además hizo el gol. De penal, una instancia que ya vivenció varias veces a lo largo de su carrera. En la Selección Argentina, puntualmente durante el Mundial de Qatar 2022, el hincha argentino recordará que pateó en el partido de cuartos de final, ante Países Bajos, y en la final, ante Francia.

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El propio Paredes confesó que pone a este penal ante River en un lugar muy importante. "Estuvo muy cerca de lo que fue el penal a Holanda, el penal a Francia en la final. Son penales muy importantes y tuve la suerte de convertir los 3. Ojalá pueda seguir de esta manera", le dijo a la prensa.

Qué dijo Úbeda tras el triunfo en el Superclásico: un partido inteligente

"Este triunfo tiene muchísima importancia, más la incidencia de este tipo de partidos a nivel mundial y nos pone contentos las dos veces que los enfrentamos haber logrado resultados positivos", expresó Úbeda.

"Hicimos un partido muy ordenado, inteligente, manejando los tiempos del partido en función de cómo estaba la situación, no sufrimos de una manera que nos metieron en un arco, fueron poquitas situaciones cerca de Brey". añadió.

Úbeda-sacude-Boca-con-la-decisión-que-tomó-antes-del-debut-por-Copa-Libertadores Claudio Úbeda, entrenador de Boca FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

"El fútbol no es solamente jugar bien, sino ser inteligente en la toma de decisiones", sostuvo.

"El factor más importante es sentir que el plantel responde a lo que uno requiere día a día y da crecimiento, tenemos jugadores de jerarquía y cuando tenés material, eso funciona mejor", dijo el DT.

Qué dijo Coudet tras la derrota en el Superclásico: la autocrítica del Chacho

"Si bien trabajamos muy bien el bloque y nos generan poco, no pude conseguir que el equipo juegue y genere todo el fútbol que me gustaría. La responsabilidad es mía, más allá de las características. Hay poco tiempo de trabajo e intento acortar los tiempos de adaptación o que podamos encontrar la generación de juego lo antes posible", señaló el Chacho Coudet.

"Llegamos en un momento difícil y hay que ir construyendo. Lo más importante era que River volviera a ganar, que se acostumbrara a ganar nuevamente. Tenemos que volver a ganar el próximo, acostumbrarnos a ganar, a ser protagonistas, a que podamos someter mucho más al rival. Decirlo es muy rápido, hacerlo es más difícil. Ahora hay que trabajar y mejorar", declaró.

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