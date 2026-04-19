Polémicas del River-Boca: Un Herrera condicionado comete 4 errores graves en el Superclásico

Sobre los 30 minutos de juego Bareriro va a disputar una pelota con Acuña, el huevo gana la posición y el paraguayo le da un golpe con el puño en la espalda. Era segunda amarilla para Bareiro y expulsión. La primera había sido también por una falta a Acuña. El árbitro estaba al lado y no sancionó ni falta.

Por último, sobre los 47 minutos Merentiel vuelve a ingresar al área por la zona izquierda y tras patear la pelota da en la mano de Rivero nuevamente. A diferencia de la otra fue tan evidente que el árbitro fue al VAR y sancionó penal. Acá acertó no solo en cobrarlo sino también en no amonestar al defensor ya que no fue una mano con intención de cortar la jugada. Otra amarilla hubiera sido la expulsión de Rivero.

La única polémica del segundo tiempo se dió sobre el final y fue quizás la más clara. Es increíble que el árbitro no la haya visto y lo peor es que no lo hayan llamado del VAR. Se terminaba el partido y todo River estaba lanzado al ataque, lanzaron un pelotazo largo que cayó en el área, en ese momento Blanco empujó con sus dos manos a un futbolista de River haciendolé un claro penal y derribandoló en el area. Es inexplicable lo de Herrera, un árbitro que tuvo un arbitraje de 3 puntos. Si esto pasa en el Mundial no dirigirá muchos partidos.

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