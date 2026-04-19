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River vs Boca por el Superclásico del fútbol argentino: Hora, TV y formaciones

River vs Boca por el Superclásico del fútbol argentino

River vs Boca por el Superclásico del fútbol argentino

FOTO NA: Juan Foglia
River vs Boca por el Superclásico del fútbol argentino

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FOTO NA: Juan Foglia

River Plate y Boca Juniors se enfrentan en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Será por la fecha 15 del Torneo Apertura.

19 de abril de 2026 - 11:58
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River Plate y Boca Juniors se enfrentan en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino este domingo 19 de abril desde las 17 horas en el estadio Monumental. Para ambos equipos probablemente se trate del partido más relevante del semestre.

Chacho Coudet logró obtener resultados desde que llegó al Millonario (aún no perdió) mientras que Claudio Úbeda pudo encontrar un equipo que juega bien al fútbol. Expectativa total para propios y ajenos.

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Se espera un tremendo recibimiento

"52.000 kilos de papelitos para las cuatro tribunas altas, un telón nuevo y 50.000 banderitas de palo. Esos son los tres hits que preparan los hinchas de River para recibir hoy al equipo en el Superclásico en el Monumental", aseguró Gustavo Yarroch que habrá para el recibimiento para River en el Monumental.

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Relatores y comentaristas del partido

Según informó el medio Puntaje Ideal, tanto ESPN como TNT Sports contarán con sus equipos principales para la cobertura del Superclásico.

En ESPN, Sebastián Vignolo estará a cargo de los relatos, acompañado por Diego Latorre en los comentarios, mientras que Gustavo Yarroch y Diego Monroig estarán en el campo de juego.

Por su parte, TNT Sports tendrá a Pablo Giralt en los relatos, junto a Juan Pablo Varsky en los comentarios, con Maximiliano Grillo y Marcos Bonocore desde el campo.

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Imágenes actualizadas del césped

El periodista Renzo Pantich subió fotos de cómo está el Monumental. "Considerablemente mejor al miércoles", aseguró.

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Los últimos 10 partidos entre ambos

  • 3/10/2021 – Liga Profesional: River Plate 2-1 Boca Juniors (Monumental)
  • 20/3/2022 – Copa de la Liga: River 0-1 Boca (Monumental)
  • 11/9/2022 – Liga Profesional: Boca 1-0 River (La Bombonera)
  • 7/5/2023 – Liga Profesional: River 1-0 Boca (Monumental)
  • 1/10/2023 – Copa de la Liga: Boca 0-2 River (La Bombonera)
  • 25/2/2024 – Copa de la Liga: River 1-1 Boca (Monumental)
  • 21/4/2024 – Copa de la Liga: River 2-3 Boca (Córdoba)
  • 21/9/2024 – Liga Profesional: Boca 0-1 River (La Bombonera)
  • 27/4/2025 – Torneo Apertura: River 2-1 Boca (Monumental)
  • 9/11/2025 – Torneo Clausura: Boca 2-0 River (La Bombonera)

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La polémica por Darío Herrera

Darío Herrera dirigirá su séptimo Superclásico y, hasta el momento, los números muestran un leve predominio de Boca Juniors: River Plate ganó solo uno (el más reciente), empataron en tres ocasiones y el Xeneize se impuso en dos.

A partir de estas estadísticas, en el entorno del Millonario surgió cierta preocupación, mientras que en el conjunto de la Ribera se mantiene una mayor atención sobre su desempeño.

En este contexto, el periodista Diego Monroig expuso una serie de jugadas polémicas de antecedentes recientes: “¿Penal a Sández a los 94'? No expulsó a Enzo Díaz por una falta a Villa. No expulsó a Enzo Pérez y le cobró falta a Advíncula. Tampoco expulsó a Casco (Demichelis lo reemplazó rápidamente). Al día siguiente, Herrera fue suspendido por mal desempeño”.

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De cara a un partido de tanta trascendencia, muchas miradas estarán puestas en el arbitraje.

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El estado del campo de juego del Monumental

Una de las principales preocupaciones es el estado del campo de juego del Monumental. Incluso en una rueda de prensa, algunos futbolistas de Boca lo criticaron porque perjudicaría su estilo de juego.

A horas del partido, TyC Sports mostró imágenes de la cancha de River.

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Riquelme estará presente

El medio DSports aseguró que Juan Román Riquelme, presidente de Boca, se hará presente en el Monumental para el partido entre River y Boca.

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¿Duda inesperada en Boca?

El periodista Julio Pavoni aseguró: "A esta hora hay una sola duda en el equipo. Tema físico. Define el entrenador.".

Luciano Cofano, otro periodista vinculado al Xeneize, dio su versión: "a mi lo que me respondieron es ´no sé de dónde sacaron eso´", Haciendo alusión a que no hay ninguna duda.

El jugador que llega al límite desde lo físico es Miguel Merentiel, aunque a priori no estaría en duda.

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Posibles formaciones de River y Boca

Con la baja de Fausto Vera, estos serían los once que Chacho Coudet pondría en cancha para enfrentar a Boca Juniors:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Por su parte, con una formación que sale casi de memoria y sin su arquero titular Agustín Marchesín, Claudio Úbeda apostaría por:

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

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Lo que hay que saber del partido

  • Hora: 17.00.
  • TV: ESPN Premium y TNT Sports.
  • Árbitro: Darío Herrera.
  • VAR: Héctor Paletta
  • Estadio: Monumental.

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Historial del Superclásico

Contando amateurismo y profesionalismo, se enfrentaron en 217 ocasiones: Boca ganó 78 veces, River 73 y empataron 66.

En el Monumental, disputaron 125 encuentros, con 52 victorias para River, 41 empates y 32 triunfos para Boca.

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¿Cómo llegan River y Boca al Superclásico?

Los Superclásicos son partidos aparte, pero no se puede dejar de lado cómo llega cada equipo. River Plate, más allá de algunos resultados positivos recientes, todavía no logra sostener un alto nivel desde lo futbolístico.

Desde que llegó Coudet, acumula 6 victorias y un empate, siendo el encuentro ante Carabobo por Copa Sudamericana su última victoria.

Boca Juniors, por su parte, viene mostrando un buen rendimiento, aunque aún parece necesitar un golpe de efecto en un partido trascendental como lo es este cruce ante el Millonario.

El Xeneize viene de ganarle a Barcelona SC 3 a 0 por la segunda fecha de la fase de grupos por la Copa Libertadores.

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