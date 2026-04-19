River vs Boca por el Superclásico del fútbol argentino: Hora, TV y formaciones

River Plate y Boca Juniors se enfrentan en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino este domingo 19 de abril desde las 17 horas en el estadio Monumental. Para ambos equipos probablemente se trate del partido más relevante del semestre.
Se espera un tremendo recibimiento
"52.000 kilos de papelitos para las cuatro tribunas altas, un telón nuevo y 50.000 banderitas de palo. Esos son los tres hits que preparan los hinchas de River para recibir hoy al equipo en el Superclásico en el Monumental", aseguró Gustavo Yarroch que habrá para el recibimiento para River en el Monumental.
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