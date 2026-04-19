River vs Boca por el Superclásico del fútbol argentino: Hora, TV y formaciones

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La polémica por Darío Herrera

Darío Herrera dirigirá su séptimo Superclásico y, hasta el momento, los números muestran un leve predominio de Boca Juniors: River Plate ganó solo uno (el más reciente), empataron en tres ocasiones y el Xeneize se impuso en dos.

A partir de estas estadísticas, en el entorno del Millonario surgió cierta preocupación, mientras que en el conjunto de la Ribera se mantiene una mayor atención sobre su desempeño.

En este contexto, el periodista Diego Monroig expuso una serie de jugadas polémicas de antecedentes recientes: “¿Penal a Sández a los 94'? No expulsó a Enzo Díaz por una falta a Villa. No expulsó a Enzo Pérez y le cobró falta a Advíncula. Tampoco expulsó a Casco (Demichelis lo reemplazó rápidamente). Al día siguiente, Herrera fue suspendido por mal desempeño”.

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De cara a un partido de tanta trascendencia, muchas miradas estarán puestas en el arbitraje.