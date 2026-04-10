Pasaron apenas unos días del partido que enfrentó a Talleres de Córdoba y Boca Juniors por el Torneo Apertura de la Liga Profesional. En las últimas horas se conoció un dato que deja en evidencia el aprovechamiento dirigencial de Andrés Fassi.
¿QUÉ PASÓ?
Andrés Fassi se aprovechó de Boca Juniors y generó impacto en Talleres
En las últimas horas se dio a conocer un dato certero sobre Talleres de Andrés Fassi y Boca de Juan Román Riquelme. ¿Se aprovecharon en Córdoba?
Si bien dentro del campo de juego el triunfo fue para el equipo de Claudio Úbeda, fuera de él quien parece haber sacado mayor rédito es el Matador. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Andrés Fassi (Talleres) se aprovechó de Boca
El pasado jueves 2 de abril, Talleres de Córdoba y Boca Juniors se enfrentaron por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga Profesional del fútbol argentino.
La victoria fue para el equipo dirigido por Claudio Úbeda, que se impuso por 1 a 0 gracias a un gol del paraguayo Adam Bareiro cuando restaban 20 minutos para el final del encuentro.
Más allá de lo sucedido dentro del campo de juego, el partido tuvo una particularidad: la presencia de hinchas del club de la Ribera. Si bien no es una situación habitual en el fútbol argentino, algunos encuentros específicos permiten el acceso de público visitante, y este fue uno de esos casos.
En este contexto, el medio Marketing Registrado dio a conocer las ganancias obtenidas por el Matador a partir de esta disposición. A través de sus redes sociales, informó: “Talleres tuvo una ganancia de 345 millones de pesos por recibir hinchas visitantes ante Boca Juniors. En total, vendió 8.000 entradas a 100.000 pesos, lo que da un total de 800 millones de pesos. El club informó que tuvo gastos de 455 millones de pesos, por lo que las ganancias netas fueron de 345 millones.”
Este monto equivale, aproximadamente, a 250.000 dólares, una cifra significativa que representa cerca de la mitad de lo que percibe el campeón del Torneo Apertura y casi un 70% de lo que obtiene el ganador de la Copa Argentina.
Continuidad de Boca y Talleres
Para ambos equipos, el partido mencionado fue el último que disputaron por el Torneo Apertura, y volverán a jugar este fin de semana en el marco de la fecha 14.
Boca Juniors viene de afrontar su compromiso por la Copa Libertadores ante Universidad Católica y es posible que Claudio Úbeda opte por una rotación frente a Independiente, teniendo en cuenta que la próxima semana recibirá a Barcelona SC por la misma competición y, posteriormente, el domingo 19 de abril, disputará el Superclásico ante River Plate.
El encuentro del Xeneize frente al Rojo se jugará este sábado 11 de abril desde las 19:30 horas en La Bombonera.
Por su parte, Talleres visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela el lunes 13 de abril a partir de las 16:30.
El equipo dirigido por Carlos Tévez buscará seguir sumando puntos para mantenerse en la zona de playoffs de una Zona A que se presenta sumamente pareja y competitiva.
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