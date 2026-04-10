Andrés Fassi se aprovechó de Boca Juniors y generó impacto en Talleres

En este contexto, el medio Marketing Registrado dio a conocer las ganancias obtenidas por el Matador a partir de esta disposición. A través de sus redes sociales, informó: “Talleres tuvo una ganancia de 345 millones de pesos por recibir hinchas visitantes ante Boca Juniors. En total, vendió 8.000 entradas a 100.000 pesos, lo que da un total de 800 millones de pesos. El club informó que tuvo gastos de 455 millones de pesos, por lo que las ganancias netas fueron de 345 millones.”

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Este monto equivale, aproximadamente, a 250.000 dólares, una cifra significativa que representa cerca de la mitad de lo que percibe el campeón del Torneo Apertura y casi un 70% de lo que obtiene el ganador de la Copa Argentina.

Continuidad de Boca y Talleres

Para ambos equipos, el partido mencionado fue el último que disputaron por el Torneo Apertura, y volverán a jugar este fin de semana en el marco de la fecha 14.

Boca Juniors viene de afrontar su compromiso por la Copa Libertadores ante Universidad Católica y es posible que Claudio Úbeda opte por una rotación frente a Independiente, teniendo en cuenta que la próxima semana recibirá a Barcelona SC por la misma competición y, posteriormente, el domingo 19 de abril, disputará el Superclásico ante River Plate.

El encuentro del Xeneize frente al Rojo se jugará este sábado 11 de abril desde las 19:30 horas en La Bombonera.

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Por su parte, Talleres visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela el lunes 13 de abril a partir de las 16:30.

El equipo dirigido por Carlos Tévez buscará seguir sumando puntos para mantenerse en la zona de playoffs de una Zona A que se presenta sumamente pareja y competitiva.

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