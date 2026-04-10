Indignación en River por lo último que se filtró sobre la Copa Sudamericana

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Por su parte, Telefe, al menos por el momento, continúa transmitiendo únicamente encuentros correspondientes a la Copa Libertadores.

No obstante, el medio Tribuna Deportiva, reconocido en la red social X por difundir información vinculada a los derechos televisivos, contradijo esta versión y publicó: “No es correcto, de hecho ya está definido el reparto para toda la fase de grupos de River.”

Según esta fuente, la distribución de los encuentros del Millonario sería la siguiente:

River vs. Carabobo (L) – ESPN

Red Bull Bragantino vs. River (V) – ESPN

Carabobo vs. River (V) – DSports

River vs. Red Bull Bragantino (L) – DSports

River vs. Blooming (L) – ESPN

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Continuidad de River Plate

River Plate debe afrontar la etapa más importante del semestre y, si bien ya disputó dos partidos en abril, aún le quedan varios compromisos en este mes y muchos más en mayo.

El Millonario tiene por delante la definición del Torneo Apertura, el siempre trascendental Superclásico ante Boca Juniors —para el que cada vez falta menos— y la resolución de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

En lo que resta de abril, el equipo dirigido por Chacho Coudet tendrá el siguiente calendario de compromisos, siendo el duelo ante Racing Club el desafío más inmediato:

Racing Club vs. River Plate – 12 de abril, 20:00 – Torneo Apertura

– 12 de abril, 20:00 – Torneo Apertura River Plate vs. Carabobo FC – 15 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana

– 15 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana River Plate vs. Boca Juniors – 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura

– 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura River Plate vs. Aldosivi – 25 de abril, 21:30 – Torneo Apertura

– 25 de abril, 21:30 – Torneo Apertura Red Bull Bragantino vs. River Plate – 30 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana

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