River Plate ya tuvo su debut en la Copa Sudamericana ante Blooming de Bolivia, con un empate 1 a 1 en la primera fecha de la competencia internacional. De por sí, a muchos hinchas del Millonario no les resulta atractivo disputar este certamen, pero en las últimas horas surgió una información que podría incrementar ese malestar.
¿QUÉ PASA CON ESPN Y TELEFE?
Indignación en River por lo último que se filtró sobre la Copa Sudamericana
Hernán Castillo realizó una revelación sobre la Copa Sudamericana que impactó en el mundo River y que involucra a Telefe y ESPN. ¿Será así?
El periodista Hernán Castillo realizó una fuerte revelación que involucra a ESPN y Telefe, una situación que difícilmente sea bien recibida por la mayoría de los simpatizantes del club de Núñez.
Hernán Castillo, ESPN y Telefe
El primer partido de River Plate en la Copa Sudamericana fue transmitido por DSports. Sin embargo, en otros casos, como los de Racing y San Lorenzo —que disputan la misma competencia—, los encuentros fueron emitidos por ESPN, lo que generó comparaciones y cierto malestar entre los simpatizantes del Millonario.
El hecho de que los hinchas deban afrontar un costo adicional para poder ver los partidos del equipo en este certamen es un aspecto que no pasó desapercibido y que provocó diversas reacciones.
En esta sintonía, el periodista Hernán Castillo dio a conocer un dato aún más desalentador: “En Argentina, la Copa Sudamericana la ganó DIRECTV. El paquete que le revende a ESPN no incluye a River porque creen que, de esa manera, mucha gente puede comprar la app de DGO”, aseguró.
Por su parte, Telefe, al menos por el momento, continúa transmitiendo únicamente encuentros correspondientes a la Copa Libertadores.
No obstante, el medio Tribuna Deportiva, reconocido en la red social X por difundir información vinculada a los derechos televisivos, contradijo esta versión y publicó: “No es correcto, de hecho ya está definido el reparto para toda la fase de grupos de River.”
Según esta fuente, la distribución de los encuentros del Millonario sería la siguiente:
- River vs. Carabobo (L) – ESPN
- Red Bull Bragantino vs. River (V) – ESPN
- Carabobo vs. River (V) – DSports
- River vs. Red Bull Bragantino (L) – DSports
- River vs. Blooming (L) – ESPN
Continuidad de River Plate
River Plate debe afrontar la etapa más importante del semestre y, si bien ya disputó dos partidos en abril, aún le quedan varios compromisos en este mes y muchos más en mayo.
El Millonario tiene por delante la definición del Torneo Apertura, el siempre trascendental Superclásico ante Boca Juniors —para el que cada vez falta menos— y la resolución de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
En lo que resta de abril, el equipo dirigido por Chacho Coudet tendrá el siguiente calendario de compromisos, siendo el duelo ante Racing Club el desafío más inmediato:
- Racing Club vs. River Plate – 12 de abril, 20:00 – Torneo Apertura
- River Plate vs. Carabobo FC – 15 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana
- River Plate vs. Boca Juniors – 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura
- River Plate vs. Aldosivi – 25 de abril, 21:30 – Torneo Apertura
- Red Bull Bragantino vs. River Plate – 30 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana
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