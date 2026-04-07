River está a las puertas de comenzar su camino en la Copa Sudamericana con lo que será el debut ante Blooming. Más allá de esto ya empieza a haber novedades sobre el próximo mercado de pases y fue Hernán Castillo el que confirmó una posible salida en el mes de junio que atemoriza a todos en el Millonario.
DESTINO EUROPA
Temor en River por la noticia que confirmó Hernán Castillo: "Se puede ir"
Se empieza a calentar el mercado de pases y River podría perder a uno de sus titulares en medio de la temporada.
Poco a poco empiezan a sonar diferentes apellidos para reforzar al River que ahora conduce Eduardo Coudet sobre todo en el sector ofensivo. No obstante, el primer refuerzo que Stéfano Di Carlo sumó desde la llegada de Chacho fue Tobías Ramírez, marcador central formado en Argentinos Juniors considerado una de las grandes joyas del fútbol argentino.
Lo que nadie sabía es que la llegada del que supo ser capitán de la Selección Argentina en el último Mundial Sub20 tiene que ver con una posible salida en el mes de junio. Fue Hernán Castillo el que reveló en su programa de Love Stream que uno de los que tiene muchas chances de marcharse de River en el próximo mercado de pases es Lautaro Rivero.
River podría perder a Rivero en junio
“Si viene una oferta en serio, todo indica que Lautaro Rivero se puede ir en junio. Por eso River cuando vio la chance de sumar a Tobías Ramírez la agarró”, afirmó Hernán Castillo. Está claro que el joven marcador central surgido en Argentinos Juniors no llegó para ser rápidamente titular sino pensando en lo que puede ser en una venta en el mediano plazo.
Lautaro Rivero regresó a River en junio del año pasado luego de haber tenido un gran paso por Central Córdoba de Santiago del Estero y rápidamente se ganó la titularidad, llegando incluso a ser citado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina. Por su presente y también su potencial empezó a ser seguido de cerca por clubes como Brighton, Chelsea y Tottenham entre otros.
Hay que decir que Lautaro Rivero está blindado en River, con una cláusula de salida de 100 millones, pero todas las partes coinciden en que en caso de haber una propuesta interesante desde Europa será muy difícil decirle que no. Para Coudet sería un fuerte dolor de cabeza perder a uno de sus titulares pero ya se tomó el resguardo de contratar a Ramírez como reemplazo a futuro, sumado a lo que será el retorno de Germán Pezzella tras su lesión.
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