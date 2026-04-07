Temor en River por la noticia que confirmó Hernán Castillo: "Se puede ir"

Hay que decir que Lautaro Rivero está blindado en River, con una cláusula de salida de 100 millones, pero todas las partes coinciden en que en caso de haber una propuesta interesante desde Europa será muy difícil decirle que no. Para Coudet sería un fuerte dolor de cabeza perder a uno de sus titulares pero ya se tomó el resguardo de contratar a Ramírez como reemplazo a futuro, sumado a lo que será el retorno de Germán Pezzella tras su lesión.

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