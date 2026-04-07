El mercado de pases de River comienza a moverse con fuerza pensando en el mes de junio, donde la idea de la dirigencia es sumar nombres de calidad para reforzar el equipo que conduce Eduardo Coudet. Uno de los que aparece en carpeta es Nicolás Otamendi, quien ya empieza a definir cuál será su futuro.
CASI CERRADO
La última noticia sobre Otamendi y su futuro que impacta de lleno en River
En las últimas horas se reveló cuál será el destino de Nicolás Otamendi luego de disputar el próximo Mundial.
El nombre de Otamendi viene sonando para llegar a River desde hace varios mercados de pases. Se sabe que el zaguero es fanático del Millonario y públicamente siempre expreso el deseo de poder calzarse la camiseta de La Banda, aunque hasta ahora apuntó a permanecer en Europa pensando en mantenerse al más alto nivel competitivo mirando siempre al próximo Mundial como objetivo.
Ya se sabe que el Mundial 2026 será el final de Otamendi en la Selección Argentina, mismo momento en el que se termina su contrato con Benfica y es por eso que River comenzó a mover el avispero para evaluar la chance de que el zaguero campeón del mundo finalmente se ponga la camiseta de La Banda. Pero ahora se abre otro escenario.
Otamendi se aleja de River
Según informó Bolavip, hay buenas posibilidades de que Otamendi firme la extensión de su contrato con Benfica por una temporada más. Desde la dirección deportiva del conjunto luso está la intención de que su capitán se quede y el propio jugador ve con muy buenos ojos renovar su vínculo contractual con las Águilas.
De todas maneras hay un factor importantísimo a tener en cuenta y es la opinión de José Mourinho, entrenador de Benfica. Si The Special One da el visto bueno para que Otamendi se quede la renovación será prácticamente un hecho. Hasta el momento Mou fue constantemente elogioso del ex Vélez, por lo que todo marca que habrá una renovación casi con seguridad.
De esta manera y pese a la buena voluntad que mostró River, parece que la chance de sumar al defensor campeón del mundo y figura en Qatar 2022 quedará trunco una vez y es probable que la puerta no vuelva a abrirse otra vez. Así las cosas, Otamendi tiene todo avanzado para seguir su carrera en Benfica donde es posible que termine su carrera profesional.
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