Colón: El primer jugador profesional en declararse homosexual en Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AgenciaDib/status/2041165240319029543&partner=&hide_thread=false Ignacio Lago, delantero de Colón, presentó públicamente a su novio en una entrevista y se convirtió en el primer futbolista profesional argentino en hacerlo.



Durante el programa, recibió un emotivo mensaje de su pareja que lo hizo emocionar: “Es un amor irracional”, expresó. pic.twitter.com/zlRJl2pltZ — Agencia DIB (@AgenciaDib) April 6, 2026

De esta manera el jugador de Colón hizo historia en el fútbol argentino, y algo que debería ser común, pero no lo es, y no ser noticia, lo termina siendo porque fue el primer valiente que se animó a contarlo al mundo, y de esta manera ayudar a muchos jugadores que viven su sexualidad a escondidas en un mundo del fútbol que se quedó con el pensamiento de principios de siglo 20.

Esperemos que esto sirva para muchos jóvenes que se encuentran en la condición de Lago y que no cuentan algo tan normal por miedo a la discriminación en un ambiente pesado y machista como lo es el fútbol.

Actualmente se desempeña como delantero extremo en Colón de Santa Fe buscando el ascenso y regreso a la máxima categoría del fútbol argentino y extenderá su contrato hasta finales de 2027.

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