El ambiente del fútbol todavía no va al ritmo actual del mundo, es un ambiente muy retrograda, machista y donde el futbolista debe ser un macho aguerrido, no se permite otro tipo de personalidad. Pero eso quedó en el pasado gracias a las públicas declaraciones del jugador de Colón de Santa Fe, Ignacio Lago, que presentó públicamente a su novio.
VIDA PRIVADA
Colón: El primer jugador profesional en declararse homosexual en Argentina
Ignacio Lago (Colón) se convirtió en el primer futbolista profesional en aceptar públicamente su homosexualidad en Argentina. Te contamos su historia.
Ignacio Lago, jugador de Colón que cambia al fútbol argentino
Hace unos meses Ignacio Lago estuvo en un programa el cual se vio este fin de semana. Allí aparece la grabación de otro joven con palabras muy afectivas hacia él. El muchacho dijo en la grabación:
“Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño.”
Luego de esto Ignacio Lago contó que era su novio, y describió cómo viven su amor.
“Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar. No sé cómo no me di cuenta (de la sorpresa de su pareja con el video), vivo adentro de casa. Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial.”
De esta manera el jugador de Colón hizo historia en el fútbol argentino, y algo que debería ser común, pero no lo es, y no ser noticia, lo termina siendo porque fue el primer valiente que se animó a contarlo al mundo, y de esta manera ayudar a muchos jugadores que viven su sexualidad a escondidas en un mundo del fútbol que se quedó con el pensamiento de principios de siglo 20.
Esperemos que esto sirva para muchos jóvenes que se encuentran en la condición de Lago y que no cuentan algo tan normal por miedo a la discriminación en un ambiente pesado y machista como lo es el fútbol.
Actualmente se desempeña como delantero extremo en Colón de Santa Fe buscando el ascenso y regreso a la máxima categoría del fútbol argentino y extenderá su contrato hasta finales de 2027.
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