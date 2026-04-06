Mundial 2026: Los partidos que se verán en Argentina gratis por TV.

Antes que nada, cabe aclarar que la única señal que pasará los 104 partidos en Argentina es de TV paga, y esa señal es DIRECTV. En la TV satelital se podrán ver todos los partidos del Mundial 2026, o sea, es de pago, pero se pueden ver todos los partidos. Comprando el kit prepago uno puede ver todo el Mundial sin necesidad de pagar un abono fijo.