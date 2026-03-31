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Mundial 2026: Bolivia busca romper su racha histórica ante un Irak que sueña con la hazaña

Bolivia quiere volver al Mundial luego de 32 años, enfrentará en el repechaje a Irak. El ganador va al Mundial 2026.

31 de marzo de 2026 - 22:21
Repechaje Mundial 2026: Bolivia-Irak, por el último boleto.

Repechaje Mundial 2026: Bolivia-Irak, por el último boleto.

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Bolivia-Irak buscarán el último boleto al Mundial 2026.

Bolivia-Irak buscarán el último boleto al Mundial 2026.

Bolivia e Irak buscan su lugar en el Mundial 2026

Bolivia comenzó este repechaje ante Surinam, donde arrancó perdiendo, pero logró dar vuelta el partido para meterse en la final del repechaje, donde ya lo esperaba por ranking en la final Irak. Ahora llegó el momento de ambos equipos para poder jugarse el último boleto al Mundial 2026, la última chance.

El partido arrancará a las 00:00hs de Argentina ya del día miércoles 1 de abril y se disputará en la ciudad mexicana de Monterrey, más precisamente en el Estadio BBVA. El partido será transmitido por DIRECTV para toda Sudamérica.

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Las probables formaciones son:

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas.

Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn; Aymen Hussein. DT: Graham Arnold.

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Edin Dzeko con 40 años jugará su segundo Mundial con Bosnia, el primero fue en 2014.

Edin Dzeko con 40 años jugará su segundo Mundial con Bosnia, el primero fue en 2014.

Los clasificados de hoy al Mundial 2026

La noticia del día no son los clasificados de hoy puntualmente, sino el equipo, la potencia, el 4 veces campeón del mundo que quedó eliminado en el repechaje. Ese equipo es Italia que cayó con Bosnia por penales en la final de uno de los repechajes.

Si bien los ojos estuvieron puestos en el Bosnia-Italia lo cierto es que se jugaron otros 3 partidos que definieron 3 clasificados por UEFA al Mundial 2026.

Kosovo cayó de local con Turquía 1-0 y los turcos clasificaron al Mundial. En otro encuentro, el más electrizante, Suecia dejó a la Polonia de Lewandowski sin Mundial ya que lo derrotó 3-2. El otro fue empate 2-2 entre República Checa y Dinamarca, pero los checos ganaron por penales y se clasificaron.

De esta forma Bosnia, Turquía, Republica Checa y Suecia clasificaron al Mundial.

Bosnia irá al grupo “B” de la Copa del Mundo junto a Canadá, Qatar y Suiza. Mientras que Suecia irá al grupo “F” junto a Países Bajos, Japón y Túnez. Por otro lado Turquía irá al grupo “D” junto a Estados Unidos, Australia y Paraguay. Por último, República Checa irá al grupo “A” del Mundial junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.

El anteúltimo clasificado vino del repechaje internacional, y fue República Democrática del Congo, que derrotó 1 a 0 a Jamaica en tiempo suplementario y jugará el Mundial luego de 52 años. Su única participación fue en Alemania 1974 bajo el nombre de Zaire. Ahora estará en la zona “K” junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

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