El plan de Airbnb para liderar la economía de servicios durante el Mundial 2026

El informe de la compañía también proyecta que durante el mes en el que se dispute la Copa del Mundo se reservarán alrededor de 2,7 millones de noches a través de la plataforma. Solo en ingresos directos para los anfitriones, esto podría traducirse en más de 200 millones de dólares, consolidando al alojamiento turístico como uno de los grandes motores económicos del torneo.

infantino trump.jpg Donald Trump y Gianni Infantino durante el Mundial de Clubes, torneo que sirvió como antesala del vínculo entre FIFA y Estados Unidos de cara al Mundial 2026.

Además del impacto inmediato calculado, el Mundial suele dejar un efecto prolongado en las ciudades sede. Muchos de los visitantes que conocen esos destinos durante el campeonato terminan regresando años después como efecto rebote, un fenómeno que en la industria se conoce como turismo de retorno. En ese sentido, estimaciones de Airbnb indican que en los cinco años posteriores al torneo podrían generarse 1,7 millones de noches adicionales, lo que representaría cerca de US$495 millones en gasto turístico y alrededor de US$1.500 millones en actividad económica total.

La estrategia de Airbnb para cubrir la demanda del Mundial

Para sostener una demanda turística de esta magnitud, Airbnb necesita ampliar su red de anfitriones en las ciudades sede del Mundial. La plataforma apuesta a convencer a miles de propietarios para que pongan a disposición sus viviendas o habitaciones durante el torneo, una estrategia que permitiría absorber parte de la presión que suelen sufrir los hoteles cuando se celebran grandes eventos internacionales.

Con ese objetivo, la compañía lanzó distintos incentivos para atraer nuevos anfitriones antes de que comience la competición. Entre ellos aparece una recompensa económica que puede alcanzar los 750 dólares para quienes registren su vivienda y reciban aficionados durante el Mundial, una cifra atractiva que se suma a los ingresos que ya genera el alquiler temporal y a la facilidad de conectar rápidamente con potenciales huéspedes.

Brian Chesky CEO de Airbnb Brian Chesky, CEO de Airbnb, impulsor del acuerdo con la FIFA para ampliar el alojamiento durante el Mundial 2026.

La lógica es simple: convertir hogares particulares en una alternativa real frente a la saturación hotelera que suele producirse durante una Copa del Mundo. De esta manera, la plataforma no solo amplía la capacidad de alojamiento disponible para los turistas, sino que también permite que residentes locales participen directamente del impacto económico que genera el torneo.

Si el plan funciona como esperan Airbnb y la FIFA, el Mundial 2026 no solo será una fiesta del fútbol en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá, sino también uno de los mayores movimientos turísticos registrados en la región.

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