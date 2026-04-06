Italia prevé un verano complicado en caso de extenderse el conflicto en Medio Oriente y en especial el bloqueo del Estrecho de Ormuz por parte de Irán. La continuidad de la guerra y el consecuente aumento de costos en los combustibles, además del suministro, podría poner en jaque vuelos y el circuito turístico, una de las caras centrales de la economía italiana.
EUROPA
Efecto Ormuz: Italia anticipa cómo se pueden complicar los vuelos de verano
Desde Italia, fuentes del sector aerocomercial y turístico anticipan un verano caro y con vuelos complicados si la guerra avanza.
En ese sentido, un reporte de la Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA IT) dio cuenta de la preocupación creciente en el sector del transporte por los irrefrenables aumentos en los costos y la instalación de un panorama de “fuerza mayor” que podría golpear a la industria de lo viajes justo en la etapa central del año. Un fenómeno que todavía no se deja ver por completo, pero que ya encendió las primeras alarmas.
Respecto a esto último, ANSA señaló los primeros reportes de problemas de escasez de combustible en algunos aeropuertos italianos. Se trata del caso de Air BP Italia, una proveedora presente en los aeropuertos de Bolonia, Milán Linate, Treviso y Venecia, que comenzó a racionar el suministro priorizando vuelos de más de 3 horas de duración, además de operaciones sanitarias y gubernamentales.
Al respecto, fuentes oficiales de la compañía dieron respuesta al público señalando que la falta de combustible responde a la “alta demanda por Semana Santa”, aunque reconocieron que en caso de extenderse el escenario actual a nivel energético, los problemas no tardarían en llegar.
Cuándo podría complicarse el escenario según Italia
"Si el conflicto continúa, habrá consecuencias", explicó Pierluigi Di Palma, presidente del Ente Nacional de la Aviación Civil de Italia. Un diagnóstico similar surgió desde la empresa Ryanair, donde se estimó que los efectos del cierre del Estrecho de Ormuz y su sostenimiento en el tiempo podrían dejarse ver a partir de mayo.
Cabe recordar que la aviación europea importa más del 30% del combustible para las operaciones. Gran parte de ese suministro proviene del Golfo Pérsico y viaja por Ormuz, por donde transita el 20% del suministro global de materia prima fósil.
Este fenómeno geopolítico podría causar dos efectos negativos en caso de extenderse y con impacto directo en los pasajeros. Uno a nivel de costos y otro a nivel legal.
El primero supone un aumento considerable en el precio de los pasajes. La potencial falta de combustible reduciría el número de operaciones previstas para el verano y, ante el mismo nivel de demanda, los aumentos a los pasajeros podrían tener un impacto alto.
El segundo expone a los pasajeros a la incertidumbre legal. Actualmente, Europa prevé compensaciones de hasta 600 euros por pasajes suspendidos o cancelados, algo que no correría en un escenario de “fuerza mayor” para las aerolíneas como lo es el suministro de combustible.
Esto último fue señalado por RimborsoAlVolo, una empresa de derecho italiana dedicada a la defensa de los consumidores aerocomerciales.
Cuánto aumentaron los pasajes
Si bien no existe un promedio oficial o estimado, las organizaciones aerocomerciales han monitoreado el cambio en los costos de los pasajes aéreos en el último mes con el factor bélico condicionando los precios a los pasajeros. Fuentes como el IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) estiman que el aumento rondó el 15% desde inicios de marzo.
A nivel interanual, consultoras como OAG Aviation calcularon incrementos de hasta el 24% en pasajes estacionales, lo que llevó el promedio del pasaje de 375 dólares a 465 dólares en pocos días.
En muchos casos, las aerolíneas optaron por una política de tasas de recargo por combustible para “mantener” los precios de los pasajes fijados. Algo que en la práctica se traslada de igual manera a los bolsillos de los consumidores.
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