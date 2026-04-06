Efecto Ormuz: Italia anticipa cómo se pueden complicar los vuelos de verano

Cabe recordar que la aviación europea importa más del 30% del combustible para las operaciones. Gran parte de ese suministro proviene del Golfo Pérsico y viaja por Ormuz, por donde transita el 20% del suministro global de materia prima fósil.

Este fenómeno geopolítico podría causar dos efectos negativos en caso de extenderse y con impacto directo en los pasajeros. Uno a nivel de costos y otro a nivel legal.

El primero supone un aumento considerable en el precio de los pasajes. La potencial falta de combustible reduciría el número de operaciones previstas para el verano y, ante el mismo nivel de demanda, los aumentos a los pasajeros podrían tener un impacto alto.

El segundo expone a los pasajeros a la incertidumbre legal. Actualmente, Europa prevé compensaciones de hasta 600 euros por pasajes suspendidos o cancelados, algo que no correría en un escenario de “fuerza mayor” para las aerolíneas como lo es el suministro de combustible.

Esto último fue señalado por RimborsoAlVolo, una empresa de derecho italiana dedicada a la defensa de los consumidores aerocomerciales.

31434.webp Nueva opción de cuotas para vuelos al exterior.

Cuánto aumentaron los pasajes

Si bien no existe un promedio oficial o estimado, las organizaciones aerocomerciales han monitoreado el cambio en los costos de los pasajes aéreos en el último mes con el factor bélico condicionando los precios a los pasajeros. Fuentes como el IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) estiman que el aumento rondó el 15% desde inicios de marzo.

A nivel interanual, consultoras como OAG Aviation calcularon incrementos de hasta el 24% en pasajes estacionales, lo que llevó el promedio del pasaje de 375 dólares a 465 dólares en pocos días.

En muchos casos, las aerolíneas optaron por una política de tasas de recargo por combustible para “mantener” los precios de los pasajes fijados. Algo que en la práctica se traslada de igual manera a los bolsillos de los consumidores.

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