La suba del precio del combustible a nivel global, impulsada por la guerra en Medio Oriente, está generando un creciente temor de Donald Trump por el resultado de las elecciones legislativas. A su vez, se vive un cambio profundo en el comportamiento de los consumidores. En Estados Unidos crece con fuerza el interés por los vehículos eléctricos.
POLÍTICA Y DINERO
Combustible récord golpea a Trump y cambia el mercado global
Con el combustible por las nubes (aunque más barato que en Argentina), Donald Trump teme por las elecciones y los consumidores buscan autos eléctricos.
Los problemas para Donald Trump
En Estados Unidos, el precio del combustible funciona como un termómetro político y social. En medio de una fuerte polarización, el encarecimiento del combustible golpea directamente la percepción sobre el gobierno de Donald Trump.
El galón de gasolina superó los US$4 —hasta US$4,02 en promedio—, su nivel más alto desde 2022, con un salto del 35% en apenas un mes. En paralelo, el diésel escaló aún más, alcanzando los US$5,54 por galón tras subir un 45%.
Un galón equivale a casi 4 litros (3,79). Para trazar un paralelismo, el litro de nafta en Argentina ronda los US$1,53 y en Estados Unidos, US$1.14, según Global Petrol Prices.
Esto hizo que los estadounidenses dejasen de apoyar a Donald Trump. Según una encuesta publicada por Fox News, el 59% de los votantes desaprueba su gestión. En 2022, cuando la guerra de Ucrania y Rusia disparó el precio del combustible, Biden perdió las elecciones de medio término y el titular de la cámara pasó a ser el opositor Kevin McCarthy. Trump podría atravesar una situación similar.
Este shock en precios responde en gran parte al cierre del estrecho de Ormuz, una vía clave por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. La interrupción del flujo elevó el precio del crudo Brent por encima de los US$118 por barril, con un aumento cercano al 60% en el último mes. El impacto no es solo energético: se traduce en inflación, menor poder adquisitivo y creciente malestar social.
Cambios en el comportamiento de los consumidores
En este contexto, emerge un cambio de mentalidad en los consumidores. La tradicional “ansiedad por la autonomía” de los autos eléctricos comienza a ser reemplazada por la “ansiedad por el precio de la gasolina”. Es decir, el temor ya no pasa por quedarse sin batería, sino por no poder afrontar el costo de llenar el tanque.
Los datos reflejan esta transición, según publicó Financial Times. Las búsquedas de modelos de BYD aumentaron un 77% interanual, mientras que el interés por unidades usadas creció más de un 375%. Modelos como el Sealion 7 o el híbrido Sealion 5 ganan protagonismo en un mercado cada vez más sensible al costo operativo.
Cómo responden las automotrices
Otras automotrices también registran un fuerte repunte. Renault informó un aumento del 24% en las consultas online por vehículos eléctricos, mientras que Kia reportó un salto del 84% en solicitudes de pruebas de manejo. Incluso el segmento de usados se expande con rapidez: Octopus Electric Vehicles asegura que sus ventas se cuadruplicaron en apenas seis meses.
Grandes fabricantes como Ford, Honda y Stellantis han moderado sus planes de electrificación, recortando inversiones ante la incertidumbre.
En contraste, las empresas chinas avanzan con agresividad. BYD, pese a una caída en sus ganancias, vio subir sus acciones un 17,5% desde el inicio del conflicto, impulsada por expectativas de mayor demanda global. Su estrategia apunta a capitalizar este momento como una ventana de expansión internacional.
A nivel estructural, en Europa los vehículos eléctricos representan cerca del 19% del mercado, con un crecimiento interanual del 15%. En el Reino Unido, la participación alcanza el 22%.
La crisis energética no solo impacta en la inflación global, sino que también acelera una transformación estructural en la industria automotriz. El petróleo caro, paradójicamente, podría ser el mayor impulsor de la transición hacia una movilidad más limpia.
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