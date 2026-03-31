Combustible incontenible: El tanque lleno, proyectil para Donald Trump que liga Milei

MARTES 31 DE MARZO DE 2026. El costo del combustible es el proyectil más severo lanzado por Irán contra Estados Unidos en medio del conflicto bélico de 31 días que prosigue en el Golfo Pérsico. Con el galón tocando los 4 dólares en los surtidores estadounidenses, la administración de Donald Trump no encuentra una salida de emergencia ante la presión de Israel para continuar la avanzada y terminar de eliminar al régimen ayatolá.
Se reabre el frente universitario
El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades no cesa. Tras el fallo judicial que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en la Casa Rosada confirmaron que avanzarán con una apelación para intentar revertir la decisión. Es decir, no darán su brazo a torcer y apuestan a una ley nueva.
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