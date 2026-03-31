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Combustible incontenible: El tanque lleno, proyectil para Donald Trump que liga Milei

Los surtidores se llevan el foco de atención mundial por la suba del combustible.&nbsp;

Los surtidores se llevan el foco de atención mundial por la suba del combustible. 

Los surtidores se llevan el foco de atención mundial por la suba del combustible.&nbsp;

Los surtidores se llevan el foco de atención mundial por la suba del combustible. 

El precio del combustible alcanzó su nivel más alto en Estados Unidos desde 2022. Donald Trump despliega bombarderos. Javier Milei sufre las consecuencias.

31 de marzo de 2026 - 14:07
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MARTES 31 DE MARZO DE 2026. El costo del combustible es el proyectil más severo lanzado por Irán contra Estados Unidos en medio del conflicto bélico de 31 días que prosigue en el Golfo Pérsico. Con el galón tocando los 4 dólares en los surtidores estadounidenses, la administración de Donald Trump no encuentra una salida de emergencia ante la presión de Israel para continuar la avanzada y terminar de eliminar al régimen ayatolá.

Sin salida inmediata a la vista, Estados Unidos ordenó el despliegue de bombarderos pesados en la zona para poder dejar a disposición nuevos ataques tras el freno de 10 días iniciado la semana pasada. La amenaza concreta de la Casa Blanca está concentrada en la infraestructura crítica de Irán, que podría ser destruida en caso de no registrar avances en las negociaciones.

Los efectos del bloqueo de Irán en el Estrecho de Ormuz se han multiplicado en todo el mundo, empujando los precios de la energía hacia niveles muy complejos para los cuadros de inflación. Entre ellos, el de Argentina, donde el combustible superó el 20% de aumento en las últimas semanas y no parece tener freno, complicando seriamente los planes económicos de la administración de Javier Milei.

Además del frente económico, el Gobierno argentino todavía lidia con el escándalo que envuelve a Manuel Adorni. El jefe de Gabinete no pudo abandonar el lodo de la agenda mediática y quedó aún más comprometido políticamente por la compra de un departamento en Caballito bajo términos poco claros de financiación personal.

A ello se suma el retumbe de la tragedia en San Cristobal, Santa Fe, donde un menor asesinó a otro en la Escuela 40 con una escopeta. El caso, que conmocionó al país, abrió severas críticas sobre el estado de situación educativo y familiar en Argentina, con un marcado deterioro de las instituciones de contención tradicionales.

Todo esto y más en el vivo de Urgente24:

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Se reabre el frente universitario

El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades no cesa. Tras el fallo judicial que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en la Casa Rosada confirmaron que avanzarán con una apelación para intentar revertir la decisión. Es decir, no darán su brazo a torcer y apuestan a una ley nueva.

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Bonos argentinos en verde

La rueda encontró a los activos argentinos en modo rebote, con acciones y bonos acompañando el envión de Wall Street, donde la tecnología volvió a ponerse al frente de las subas. El S&P 500 mostró un mapa claramente teñido de verde, con avances de peso en Nvidia, Google, Amazon, Apple, Microsoft, Meta y Tesla, y ese clima de mayor apetito por riesgo también se trasladó a la plaza local.

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Netanyahu, fortalecido en medio de la guerra

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, es un personaje que abre pasiones a ambos bandos de la grieta. Amado por los nacionalistas israelíes, debido a su despiadado combate contra el yihadismo y por su afán de expandir los cimientos del Estado Hebreo, mientras que a la vez es vapuleado por quienes le reprochan el mal manejo de la frontera que resultó en el atentado de Hamás aquel 7 de octubre de 2023. De este lado, le reprochan los casos de corrupción en los que está implicado y lo responsabilizan por las repetidas infracciones del Ejército israelí a los DD. HH. en medio de su lucha contra el terrorismo.

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Complejo escenario para Manuel Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pretende fingir normalidad para intentar olvidar los escándalos judiciales que lo acorralan, pero no puede zafar de los 'escraches': protesta en la puerta del country Barrio Indio Cua Golf Club, donde el funcionario tiene una casa, y siguen las clases públicas frente al edificio de Caballito, donde reside.

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Avanza la causa de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández

En medio de la causa por violencia de género que enfrenta en la Justicia federal, el expresidente Alberto Fernández avanzó con una nueva estrategia para intentar frenar el proceso: impulsar una pericia psiquiátrica sobre su expareja, Fabiola Yañez, en el ámbito de la Justicia porteña.

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El clima en Argentina ahora

La zona central del país atravieza el estancamiento de una masa de aire caliente y húmedo que empujó las máximas por encima de los 30 grados en casos como los de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, entre otros. El fenómeno, catalogado como un "bloqueo" térmico, tendrá lugar al menos hasta la noche del miércoles 1 de abril, cuando el ingreso de un frente de aire frío abra paso a tormentas de variada intensidad que se extenderán hasta el fin de semana.

  • Miércoles: Máximas de entre 30 y 35 grados con húmedad de hasta el 100%.
  • Jueves: Máximas de entre 24 y 30 grados con probabilidad de tormentas localmente fuertes.
  • Viernes: Máximas de entre 29 y 30 grados con probabilidad de tormentas aisladas.
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Argentina declara terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán

La Casa Rosada avanzó en la "lista roja" alinéandose con Israel y Estados Unidos. Forma parte de una serie de gestos en medio de la intervención militar en Medio Oriente.

Mientras tanto, en Europa se multiplican los países de la OTAN que niegan bases para la continuidad de las operaciones estadounidenses en territorio iraní.

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Alerta en una obra social

La reconocida obra social IOMA atraviesa una situación delicada tras confirmar que sus sistemas fueron vulnerados por ciberdelincuentes. Según comunicó el propio organismo, el incidente permitió el acceso indebido a bases de datos con información básica de afiliación, aunque descartaron que se hayan comprometido datos bancarios, historias clínicas o información financiera.

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Trimestre histórico para el BCRA

El Banco Central (BCRA) compró ayer US$208 millones en el MLC, el saldo diario más alto desde el 11 de febrero, y reforzó una dinámica que ya venía siendo observada con atención por la City. Con una sola rueda por delante para terminar el mes y también el trimestre, la entidad acumuló compras por US$1.530 millones en marzo y US$4.245 millones en lo que va de 2026, según el Informe Diario de Facimex.

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Versiones sobre la resistencia de Manuel Adorni

Rubén Lasagno, editor de OPI Santa Cruz, afirma que un abogado le advirtió “lean el Informe final de la Comisión $LIBRA y van a encontrar allí el por qué el gobierno protege y blinda a Manuel Adorni”. La idea es fundamentar la permanencia de Adorni en el staff de los Milei.

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Más transformaciones de industria a importación

Una de las principales y más históricas fábrica de vidrios de la Argentina, fundada en 1882 y ubicada en Berazategui, anunció que restringirá operaciones en su planta bonaerense para reconvertirse en importadora de productos de China.

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Precios de la energía ahora

Fuertes fluctuaciones mundiales en el precio de la energía por el conflicto en Medio Oriente. Con el Estrecho de Ormuz bloqueado, el mercado valorizó el petróleo y el gas en precios históricos, acelerando la inflación mundial:

  • WTI: 102,70 USD el barril.
  • BRENT: 118,71 USD.
  • GNL: 20,53 USD MMbtu.
  • Gas/Diésel USA: 4,15 USD el galón.
  • Nafta Argentina: +2.050 pesos.

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