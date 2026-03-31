Combustible incontenible: El tanque lleno, proyectil para Donald Trump que liga Milei

MARTES 31 DE MARZO DE 2026. El costo del combustible es el proyectil más severo lanzado por Irán contra Estados Unidos en medio del conflicto bélico de 31 días que prosigue en el Golfo Pérsico. Con el galón tocando los 4 dólares en los surtidores estadounidenses, la administración de Donald Trump no encuentra una salida de emergencia ante la presión de Israel para continuar la avanzada y terminar de eliminar al régimen ayatolá.

Sin salida inmediata a la vista, Estados Unidos ordenó el despliegue de bombarderos pesados en la zona para poder dejar a disposición nuevos ataques tras el freno de 10 días iniciado la semana pasada. La amenaza concreta de la Casa Blanca está concentrada en la infraestructura crítica de Irán, que podría ser destruida en caso de no registrar avances en las negociaciones.

Los efectos del bloqueo de Irán en el Estrecho de Ormuz se han multiplicado en todo el mundo, empujando los precios de la energía hacia niveles muy complejos para los cuadros de inflación. Entre ellos, el de Argentina, donde el combustible superó el 20% de aumento en las últimas semanas y no parece tener freno, complicando seriamente los planes económicos de la administración de Javier Milei.

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Además del frente económico, el Gobierno argentino todavía lidia con el escándalo que envuelve a Manuel Adorni. El jefe de Gabinete no pudo abandonar el lodo de la agenda mediática y quedó aún más comprometido políticamente por la compra de un departamento en Caballito bajo términos poco claros de financiación personal.

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