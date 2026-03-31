El Merval y los bonos argentinos se suben al rally de Wall Street

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En Nueva York, los ADR argentinos acompañaban ese mismo tono. BBVA ganaba 8,5%, Supervielle subía 7,6%, Banco Macro avanzaba 6,3%, Mercado Libre mejoraba 6%, Central Puerto sumaba 5,3%, Corporación América trepaba 4,5%, Pampa Energía avanzaba 4,3%, Edenor subía 4,2% y Loma Negra agregaba 4,2%.

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Hubo una suba amplia, con bancos, utilities, consumo y empresas ligadas a la actividad mostrando avances al mismo tiempo, algo que suele ser leído como una rueda de mayor convicción y no simplemente como un rebote técnico aislado.

Los bonos en dólares acompañan la mejora

La renta soberana en moneda dura también se acopló al mejor clima financiero. Entre los globales y bonares aparecían subas de hasta 1%, con el GD35D avanzando 1%, el AL29D, AL35D, AE38D y GD30D en torno a 0,8% o 0,9%, y el AL30D mejorando 0,7%.

En pesos, la tónica era similar, aunque algo más moderada. El AL29 subía 0,2%, el AL30 avanzaba 0,1%, el AL35 ganaba 0,2% y el GD35 también mostraba una mejora de 0,2%. No se trató de un salto explosivo, pero sí de una rueda favorable para una curva que venía arrastrando dudas y oscilaciones en las últimas semanas.

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Que los bonos acompañen es un dato importante porque ayuda a consolidar la mejora del equity. Cuando las acciones suben solas, el mercado puede interpretar un rebote más táctico que estructural. Cuando además mejora la deuda soberana, aunque sea de manera gradual, el movimiento gana otra densidad y sugiere una compresión más general del premio por riesgo.

Wall Street pone el tono y Argentina se prende

El disparador externo estuvo del lado de Wall Street, donde predominó el verde casi en todos los sectores vinculados al crecimiento. En tecnología se destacaban Nvidia con 4,83%, Google con 4,73%, Broadcom con 4,61%, Amazon con 4,07%, Tesla con 4,09%, Apple con 2,63% y Microsoft con 2,68%. También aparecieron subas fuertes en industriales como Caterpillar con 5,23% y en financieros como JP Morgan con 3,62%.

Ese contexto empujó la demanda por emergentes y activos de mayor riesgo, un terreno donde Argentina suele amplificar los movimientos cuando el clima global acompaña. La rueda, sin embargo, también dejó matices. El segmento energético en Estados Unidos mostró mayoría de bajas, con Chevron cediendo 3,10% y Exxon perdiendo 2,02%, una dinámica que ayuda a explicar por qué YPF no logró subirse al rally local.

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En el mercado porteño, la petrolera caía 1,4% hasta $67.500, aun cuando en Wall Street su ADR avanzaba 1,5% hasta US$45,83. Esa diferencia dejó a YPF como una de las pocas referencias rojas dentro del panel líder y le puso un límite parcial al entusiasmo doméstico.

El dólar afloja y da aire

A la mejora de las acciones y los bonos se sumó otro factor que el mercado sigue de cerca. Los dólares financieros operaban con bajas, una dinámica que alivió presión y favoreció la valuación en moneda dura de los activos argentinos. El MEP retrocedía 0,6% hasta $1.423,98, mientras que el CCL caía 0,9% hasta $1.473,10. También aflojaban el oficial y el tarjeta, ambos con descensos de 0,7%.

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Ese movimiento ayudó a que el Merval en dólares saltara por encima del índice en pesos y rozara nuevamente la zona de 2.000 puntos, un nivel que el mercado sigue como referencia para medir si la recuperación gana espesor o si todavía se trata de una reacción de corto plazo.

La combinación de Wall Street en verde, bonos argentinos en alza, bancos liderando subas y dólares financieros más calmos armó una rueda favorable para la plaza local. La combinación de Wall Street en verde, bonos argentinos en alza, bancos liderando subas y dólares financieros más calmos armó una rueda favorable para la plaza local.

Quedará por ver si este impulso consigue sostenerse hasta el cierre y, sobre todo, si logra transformarse en algo más que un alivio transitorio dentro de un año que todavía muestra números en rojo para buena parte de los activos argentinos.

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