Este lunes 30 de marzo el juez Amarante decidió procesar a Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Nicolás Malaspina, Claudio Blanco y Marcelo Lorenzo por el delito de retención indebida de aportes. El mismo dictaminó que no cumplan prisión pero que tampoco salgan del país. También sufrirán embargos.
NO VAN PRESOS HASTA AHORA
Escándalo AFA: Procesan a Tapia y Toviggino por apropiación indebida de tributos
Claudio Tapia y Pablo Toviggino quedaron procesados (sin prisión y sin salida del país) por la causa de retención de aportes. Lo dictaminó el juez Amarante.
Tapia y Toviggino procesados, se complica la situación de AFA
La situación de los dirigentes de AFA se complica en la causa por retención de aportes. Este lunes 30 de marzo el juez Diego Amarante dictaminó el procesamiento de varios dirigentes (entre ellos Claudio Tapia y Pablo Toviggino) de AFA por apropiación indebida de tributos agravada.
Los dirigentes imputados fueron Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Nicolás Malaspina, Claudio Blanco y Marcelo Lorenzo por el delito de retención indebida de aportes. Ninguno tendrá prisión preventiva, algo positivo para todos ellos, pero lo negativo es que no pueden salir del país, y si esto no se soluciona rápido peligra su presencia en el Mundial 2026.
Además de la no prisión y la no salida del país el juez dictaminó embargos por 350 millones de pesos para los principales implicados de la causa. Pero para Chiqui Tapia y Pablo Toviggino el principal problema es no pode salir del país por la cercanía del Mundial 2026. Además, también se dice que la AFA habría metido palos en la rueda para hacer caer la Finalissima por este motivo, que Tapia no podía salir del país.
La causa de Tapia, Toviggino y el resto de los dirigentes de AFA
Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Nicolás Malaspina, Claudio Blanco y Marcelo Lorenzo por el delito de retención indebida de aportes, y se los investiga por la retención ilegal de unos 19.000 millones de pesos. Por esta causa es que el juez Amarante los procesó.
Desde AFA y la defensa dicen que todo está pago, y lo han demostrado con los documentos, pero aparentemente lo que se investiga, y también se considera delito, es que no se hicieron los pagos en tiempo y forma, algo que se considera evasión fiscal.
Con respecto a esta última noticia hasta el momento ni Claudio Tapia ni Pablo Toviggino (tampoco ninguno de los imputados) han hecho declaraciones públicas ni posteos en sus redes sociales. Veremos como sigue el curso de la causa y si se resuelve rápido o terminarán viendo el Mundial por TV.
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