Escándalo AFA: Procesan a Tapia y Toviggino por apropiación indebida de tributos.

Desde AFA y la defensa dicen que todo está pago, y lo han demostrado con los documentos, pero aparentemente lo que se investiga, y también se considera delito, es que no se hicieron los pagos en tiempo y forma, algo que se considera evasión fiscal.

Con respecto a esta última noticia hasta el momento ni Claudio Tapia ni Pablo Toviggino (tampoco ninguno de los imputados) han hecho declaraciones públicas ni posteos en sus redes sociales. Veremos como sigue el curso de la causa y si se resuelve rápido o terminarán viendo el Mundial por TV.

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