Otro jugador que tuvo su paso por Boca en el último tiempo y se fue mal con la dirigencia habló (sin nombrar) del destrato de Juan Román Riquelme y toda la dirigencia con ciertos jugadores. Uno más que se suma a la larga lista de ex jugadores del “Xeneize” que no quedaron bien con el presidente. Lo increíble es que este tipo siga ganando las elecciones.
TIRO POR ELEVACIÓN
Explosivas declaraciones del ex Boca que destrozó a Riquelme
Un ex jugador de Boca que volvió a convertir (hoy en Huracán) hizo unas polémicas declaraciones contra Riquelme sin nombrarlo.
Ex Boca, actual jugador de Huracán y “mató” a Riquelme
El jugador del que estamos hablando es un futbolista argentino nacionalizado suizo y que ya tuvo su debut con la selección helvética. Es el defensor de Huracán Lucas Blondel que criticó a Riquelme, que este fin de semana volvió al gol luego de dos años, esta vez ante Olimpo por Copa Argentina para darle la clasificación al Globo. La última vez había sido en un clásico Boca-Racing.
Lucas Blondel habló de todo luego del partido donde el “Globo” eliminó a Olimpo de Bahía Blanca. Arrancó directamente tirándole un palo sutilmente a la dirigencia de Boca y a su presidente Juan Román Riquelme. Blondel dijo:
“Todavía no logro asimilarlo, así es un poco la vida del futbolista. A veces te toca estar afuera un tiempo, lo importante es estar preparado para cuando llegue la oportunidad. Por ahí uno subestima el entrenamiento cuando no lo tiene en cuenta.”
Arrancó con todo contra la dirigencia “Xeneize”, luego continuó y el remate de la siguiente frase resume lo que significó estar tanto tiempo borrado de Boca.
“En este tiempo me di cuenta que valió el esfuerzo, estoy agradecido a Huracán, estoy feliz, muy cómodo y volviendo a sentirme jugador.”
El “volviendo a sentirme jugador” fue el dardo más venenoso que le tiró a la dirigencia de Boca, la cual luego de su grave lesión (ligamentos cruzados) no tuvo un buen trato, más bien un destrato por la gente que maneja el club y por eso se dio su partida y eso de volverse a sentir jugador.
Luego agradeció al actual DT de Huracán, Diego Martínez, que lo tuvo en Boca y lo pidió para Huracán. Sobre su DT dijo:
“Diego ya me conoce, le agradecí a él y a Huracán por haberme traído, estoy muy feliz de estar acá. Quiero devolverles todo lo que hicieron por mí, ahora vamos a mirar para adelante y mejorar lo que hicimos hoy.”
Lucas Blondel y su chance de jugar el Mundial con Suiza
Lucas Blondel fue citado para jugar con Suiza, hizo su debut y luego no volvió ya que se lesionó de los ligamentos y no fue tenido en cuenta nuevamente por el DT de Boca y eso hizo que la no tener actividad no lo llamen del seleccionado helvético. Lo cierto es que si vuelve a tener continuidad como hasta ahora tiene grandes chances de ser uno de los 26 jugadores que representen a Suiza en el Mundial 2026.
En la próxima Copa del Mundo Suiza integrará el grupo “B” junto a Canadá, uno de los organizadores, luego estará Qatar y el ganador del repechaje Italia-Bosnia, en caso de ser los tanos será una zona complicadísima, ya que se disputarían los dos primeros cupos entre 3 equipos ya que Qatar parece el que menos chances tiene. Pero podrá también aspirar a ser uno de los mejores terceros.
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