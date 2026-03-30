Explosivas declaraciones del ex Boca que destrozó a Riquelme.

“En este tiempo me di cuenta que valió el esfuerzo, estoy agradecido a Huracán, estoy feliz, muy cómodo y volviendo a sentirme jugador.”

El “volviendo a sentirme jugador” fue el dardo más venenoso que le tiró a la dirigencia de Boca, la cual luego de su grave lesión (ligamentos cruzados) no tuvo un buen trato, más bien un destrato por la gente que maneja el club y por eso se dio su partida y eso de volverse a sentir jugador.

Luego agradeció al actual DT de Huracán, Diego Martínez, que lo tuvo en Boca y lo pidió para Huracán. Sobre su DT dijo:

“Diego ya me conoce, le agradecí a él y a Huracán por haberme traído, estoy muy feliz de estar acá. Quiero devolverles todo lo que hicieron por mí, ahora vamos a mirar para adelante y mejorar lo que hicimos hoy.”

Lucas Blondel - Foto NA JUAN VARGAS Lucas Blondel declaró fuerte contra Riquelme luego de su gol para Huracán ante Olimpo por Copa Argentina. Foto NA JUAN VARGAS

Lucas Blondel y su chance de jugar el Mundial con Suiza

Lucas Blondel fue citado para jugar con Suiza, hizo su debut y luego no volvió ya que se lesionó de los ligamentos y no fue tenido en cuenta nuevamente por el DT de Boca y eso hizo que la no tener actividad no lo llamen del seleccionado helvético. Lo cierto es que si vuelve a tener continuidad como hasta ahora tiene grandes chances de ser uno de los 26 jugadores que representen a Suiza en el Mundial 2026.

En la próxima Copa del Mundo Suiza integrará el grupo “B” junto a Canadá, uno de los organizadores, luego estará Qatar y el ganador del repechaje Italia-Bosnia, en caso de ser los tanos será una zona complicadísima, ya que se disputarían los dos primeros cupos entre 3 equipos ya que Qatar parece el que menos chances tiene. Pero podrá también aspirar a ser uno de los mejores terceros.

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