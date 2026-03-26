Si bien Boca Juniors tiene su mente en la actualidad, ya comenzaron a circular algunos nombres de cara al segundo semestre del año, que podría ser fundamental. Según afirman, el Xeneize y Juan Román Riquelme estarían cerca de cerrar un futbolista que muy probablemente juegue el Mundial 2026.
"TENDRÍA UN ACUERDO"
¿De la Selección a Boca?: El mundialista que Riquelme quiere para liderar el 2026.
En Boca, Riquelme tendría negociaciones encaminadas con un jugador que seguramente juegue el Mundial 2026.
Está claro que el gran objetivo del club de la Ribera es la Copa Libertadores y si bien todavía tiene que pasar la fase de grupos, algunos se animan a dar nombres en vistas a las etapas finales de dicha competición.
Juan Román Riquelme y el jugador del Mundial 2026
Siempre es importante recordar que este 2026 no es un año más para la gestión de Juan Román Riquelme al mando de Boca Juniors.
A sabiendas de que en 2027 habrá elecciones en el Xeneize, la actual gestión anunció la ampliación de La Bombonera y, desde lo deportivo, buscan imponerse en la Copa Libertadores.
Por eso mismo, desde la dirigencia lograron la llegada de Leandro Paredes a mitad de 2025 y, de cara al segundo semestre de 2026, hay otros nombres que comienzan a surgir como posibilidades.
Uno de ellos es el de Paulo Dybala, que en las últimas horas generó preocupación por la posibilidad de que vaya a Galatasaray. De igual manera, todo hace indicar que la Joya continuará su carrera en Argentina.
Otro de los jugadores que podría llegar a Boca es Nahitan Nández. Según confirmó el periodista Diego Yudcovsky: "Yo tengo la información de que Boca y Nahitan Nández habrían llegado a un acuerdo de palabra para que Nández sea refuerzo de Boca después del Mundial. Boca debería poner dinero por el pase".
En la última convocatoria de Marcelo Bielsa, el uruguayo quedó fuera de la lista debido a que tiene COVID-19, aunque todo haría indicar que estará entre los 26 que jueguen el Mundial con la Celeste.
Boca y la Copa Libertadores
Desde lo deportivo, no hay dudas de que el gran desafío de Boca Juniors en este 2026 es la Copa Libertadores de América.
El 2023 fue el último año en el que el Xeneize disputó la fase de grupos, y por eso mismo la ilusión por competir en la competición continental más importante a nivel de clubes es muy fuerte para los hinchas.
En el sorteo del pasado 19 de marzo se dio a conocer que el club de la Ribera compartirá el Grupo D con Cruzeiro, Barcelona SC y Universidad Católica.
El cronograma de partidos para el equipo que hoy dirige Claudio Úbeda es el siguiente:
- Fecha 1: martes 7 de abril, 21.30 - Universidad Católica vs. Boca
- Fecha 2: martes 14 de abril, 21.00 - Boca vs. Barcelona
- Fecha 3: martes 28 de abril, 21.30 - Cruzeiro vs. Boca
- Fecha 4: martes 5 de mayo, 21.00 - Barcelona vs. Boca
- Fecha 5: martes 19 de mayo, 21.30 - Boca vs. Cruzeiro
- Fecha 6: jueves 28 de mayo, 21.30 - Boca vs. Universidad Católica
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