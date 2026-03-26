¿De la Selección a Boca?: El mundialista que Riquelme quiere para liderar el 2026.

Uno de ellos es el de Paulo Dybala, que en las últimas horas generó preocupación por la posibilidad de que vaya a Galatasaray. De igual manera, todo hace indicar que la Joya continuará su carrera en Argentina.

Otro de los jugadores que podría llegar a Boca es Nahitan Nández. Según confirmó el periodista Diego Yudcovsky: "Yo tengo la información de que Boca y Nahitan Nández habrían llegado a un acuerdo de palabra para que Nández sea refuerzo de Boca después del Mundial. Boca debería poner dinero por el pase".

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En la última convocatoria de Marcelo Bielsa, el uruguayo quedó fuera de la lista debido a que tiene COVID-19, aunque todo haría indicar que estará entre los 26 que jueguen el Mundial con la Celeste.

Boca y la Copa Libertadores

Desde lo deportivo, no hay dudas de que el gran desafío de Boca Juniors en este 2026 es la Copa Libertadores de América.

El 2023 fue el último año en el que el Xeneize disputó la fase de grupos, y por eso mismo la ilusión por competir en la competición continental más importante a nivel de clubes es muy fuerte para los hinchas.

En el sorteo del pasado 19 de marzo se dio a conocer que el club de la Ribera compartirá el Grupo D con Cruzeiro, Barcelona SC y Universidad Católica.

El cronograma de partidos para el equipo que hoy dirige Claudio Úbeda es el siguiente:

Fecha 1: martes 7 de abril, 21.30 - Universidad Católica vs. Boca

Fecha 2: martes 14 de abril, 21.00 - Boca vs. Barcelona

Fecha 3: martes 28 de abril, 21.30 - Cruzeiro vs. Boca

Fecha 4: martes 5 de mayo, 21.00 - Barcelona vs. Boca

Fecha 5: martes 19 de mayo, 21.30 - Boca vs. Cruzeiro

Fecha 6: jueves 28 de mayo, 21.30 - Boca vs. Universidad Católica

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