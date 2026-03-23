Llegó la fecha FIFA de marzo y con ella los repechajes que entregarán los últimos 6 pasajes al Mundial 2026. De este lado del mundo todos estaremos mirando la suerte de Bolivia, el único representante Conmebol en dicho torneo. Serán 4 repechajes UEFA y 2 repechajes FIFA. Repasamos los partidos semifinales de cada llave.
SEMANA A PURO FÚTBOL
Mundial 2026: Días, horarios y TV de todos los partidos del repechaje
Esta semana comienzan a definirse los 6 cupos que aun quedan para el Mundial 2026, serán 4 europeos y 2 intercontinentales. Empiezan los repechajes.
Mundial 2026: Repechaje de FIFA
En el repechaje de FIFA para el Mundial 2026 participan equipos de todas las confederaciones con excepción de UEFA que tiene su propio repechaje continental. Aquí hay 6 equipos clasificados, 1 de Conmebol, 2 de Concacaf, 1 de África, 1 de Asia, y 1 de Oceanía. Los 2 mejores clasificados en el ranking FIFA jugarán directamente las finales, los otros 4 van a semifinales.
Llave 1: Bolivia se juega el pasaje
En la llave 1 del repechaje FIFA o Intercontinental está Bolivia, que jugará su partido ante Surinam por un lugar en la final con Irak. El partido de la selección sudamericana se jugará el jueves 26 de marzo a las 19:00hs de Argentina en el Estadio BBVA de la ciudad mexicana de Guadalupe, y podrá verse por Directv Sports.
El ganador de Bolivia-Surinam enfrentará a Irak el 1 de abril (00:00hs de Argentina) por un lugar en el Mundial 2026. Quien resulte ganador de esta llave 1 irá al grupo “I”, junto a Francia, Senegal y Noruega, un grupo para nada fácil.
Llave 2: Nueva Caledonia, Jamaica y Congo
La llave 2 tendrá como partido semifinal el que protagonicen Nueva Caledonia y Jamaica. El ganador enfrentará por un lugar en el Mundial 2026 a República del Congo. El partido semifinal se jugará en el Estadio Akron de Guadalajara, México, a las 00:00hs del 1 de abril de Argentina y también se podrá ver por Directv Sports.
El ganador de la semifinal enfrentará el 31 de marzo a las 18hs de Argentina a Congo por un lugar en el Mundial 2026, más precisamente en el grupo “K” junto a Portugal, Uzbekistán, y Colombia.
Mundial 2026: Repechaje UEFA
El repechaje UEFA tendrá a 16 equipos peleando por 4 pasajes al Mundial 2026. Los 16 participantes estarán divididos en 4 llaves de 4 equipos, jugando semifinal y final a partido único en cancha de uno de los dos implicados en el partido.
Llave 1: El sueño italiano
En la llave 1 jugarán Italia-Irlanda del Norte (en Italia) y Gales-Bosnia (en Gales), ambos partidos se jugarán el jueves 26 de marzo a las 16:45hs de Argentina y se podrán ver televisados por Disney+. Los ganadores de ambos partidos se enfrentarán en la final a partido único en Gales o Bosnia, depende del ganador, el martes 31 de marzo, y quien se imponga en esa final irá a parar al grupo “B” del Mundial 2026 junto a Canadá, Qatar y Suiza.
Llave 2: Lewandowski quiere llevar a Polonia al Mundial
En esta llave ambos partidos se jugarán el jueves 26 de marzo a las 16:45hs de Argentina y se podrán ver por Disney+. Los cruces serán Ucrania (local)-Suecia y Polonia (local)-Albania y los ganadores se enfrentarán el 31 de marzo en Polonia o Albania (depende del ganador) por un lugar en el grupo “F” del Mundial, junto a Países Bajos, Japón y Túnez.
Llave 3: Kosovo buscará su primer Mundial
En esta llave el primer partido se jugará el jueves 26 de marzo a las 14:45hs de Argentina en Turquía, donde el local enfrentará a Rumania. El segundo será el mismo día, pero a las 16:45hs y lo será Eslovaquia (local)-Kosovo (el ganador de este duelo será local en la final). Ambos partidos se verán por Disney +. Los ganadores jugarán el 31/3 por un lugar en el grupo “D” junto a EEUU, Paraguay y Australia.
Llave 4: Irlanda quiere volver luego de 24 años
Los dos partidos de esta llave se jugarán el jueves 26 de marzo a las 16:45hs de Argentina y se verán por Disney+. Las semifinales serán Dinamarca (Local)-Macedonia del Norte y República Checa (local)-Irlanda (el ganador de este partido será local en la final el 31/3). El ganador del pasaje al Mundial se meterá en el grupo “A” junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.
Llegó la hora, los partidos están armados y la suerte está echada, ahora solo queda en manos de estas 22 selecciones que pelearán por meterse en las finales (se jugarán todas el 31/3) por 6 boletos al Mundial 2026. Será todo muy apasionante.
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