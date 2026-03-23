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SEMANA A PURO FÚTBOL

Mundial 2026: Días, horarios y TV de todos los partidos del repechaje

Esta semana comienzan a definirse los 6 cupos que aun quedan para el Mundial 2026, serán 4 europeos y 2 intercontinentales. Empiezan los repechajes.

23 de marzo de 2026 - 09:55
Mundial 2026: Días, horarios y TV de todos los partidos del repechaje.

Mundial 2026: Días, horarios y TV de todos los partidos del repechaje.

LUCAS PAGLIERO
Por LUCAS PAGLIERO

Llegó la fecha FIFA de marzo y con ella los repechajes que entregarán los últimos 6 pasajes al Mundial 2026. De este lado del mundo todos estaremos mirando la suerte de Bolivia, el único representante Conmebol en dicho torneo. Serán 4 repechajes UEFA y 2 repechajes FIFA. Repasamos los partidos semifinales de cada llave.

bolivia
Bolivia jugará las semifinales del repechaje intercontinental para clasificar al Mundial 2026 con Surinam.

Bolivia jugará las semifinales del repechaje intercontinental para clasificar al Mundial 2026 con Surinam.

Mundial 2026: Repechaje de FIFA

En el repechaje de FIFA para el Mundial 2026 participan equipos de todas las confederaciones con excepción de UEFA que tiene su propio repechaje continental. Aquí hay 6 equipos clasificados, 1 de Conmebol, 2 de Concacaf, 1 de África, 1 de Asia, y 1 de Oceanía. Los 2 mejores clasificados en el ranking FIFA jugarán directamente las finales, los otros 4 van a semifinales.

Llave 1: Bolivia se juega el pasaje

En la llave 1 del repechaje FIFA o Intercontinental está Bolivia, que jugará su partido ante Surinam por un lugar en la final con Irak. El partido de la selección sudamericana se jugará el jueves 26 de marzo a las 19:00hs de Argentina en el Estadio BBVA de la ciudad mexicana de Guadalupe, y podrá verse por Directv Sports.

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El ganador de Bolivia-Surinam enfrentará a Irak el 1 de abril (00:00hs de Argentina) por un lugar en el Mundial 2026. Quien resulte ganador de esta llave 1 irá al grupo “I”, junto a Francia, Senegal y Noruega, un grupo para nada fácil.

repechaje fifa
Las llaves del repechaje FIFA.

Las llaves del repechaje FIFA.

Llave 2: Nueva Caledonia, Jamaica y Congo

La llave 2 tendrá como partido semifinal el que protagonicen Nueva Caledonia y Jamaica. El ganador enfrentará por un lugar en el Mundial 2026 a República del Congo. El partido semifinal se jugará en el Estadio Akron de Guadalajara, México, a las 00:00hs del 1 de abril de Argentina y también se podrá ver por Directv Sports.

El ganador de la semifinal enfrentará el 31 de marzo a las 18hs de Argentina a Congo por un lugar en el Mundial 2026, más precisamente en el grupo “K” junto a Portugal, Uzbekistán, y Colombia.

Mundial 2026: Repechaje UEFA

El repechaje UEFA tendrá a 16 equipos peleando por 4 pasajes al Mundial 2026. Los 16 participantes estarán divididos en 4 llaves de 4 equipos, jugando semifinal y final a partido único en cancha de uno de los dos implicados en el partido.

repechaje uefa

Llave 1: El sueño italiano

En la llave 1 jugarán Italia-Irlanda del Norte (en Italia) y Gales-Bosnia (en Gales), ambos partidos se jugarán el jueves 26 de marzo a las 16:45hs de Argentina y se podrán ver televisados por Disney+. Los ganadores de ambos partidos se enfrentarán en la final a partido único en Gales o Bosnia, depende del ganador, el martes 31 de marzo, y quien se imponga en esa final irá a parar al grupo “B” del Mundial 2026 junto a Canadá, Qatar y Suiza.

Llave 2: Lewandowski quiere llevar a Polonia al Mundial

En esta llave ambos partidos se jugarán el jueves 26 de marzo a las 16:45hs de Argentina y se podrán ver por Disney+. Los cruces serán Ucrania (local)-Suecia y Polonia (local)-Albania y los ganadores se enfrentarán el 31 de marzo en Polonia o Albania (depende del ganador) por un lugar en el grupo “F” del Mundial, junto a Países Bajos, Japón y Túnez.

Llave 3: Kosovo buscará su primer Mundial

En esta llave el primer partido se jugará el jueves 26 de marzo a las 14:45hs de Argentina en Turquía, donde el local enfrentará a Rumania. El segundo será el mismo día, pero a las 16:45hs y lo será Eslovaquia (local)-Kosovo (el ganador de este duelo será local en la final). Ambos partidos se verán por Disney +. Los ganadores jugarán el 31/3 por un lugar en el grupo “D” junto a EEUU, Paraguay y Australia.

Llave 4: Irlanda quiere volver luego de 24 años

Los dos partidos de esta llave se jugarán el jueves 26 de marzo a las 16:45hs de Argentina y se verán por Disney+. Las semifinales serán Dinamarca (Local)-Macedonia del Norte y República Checa (local)-Irlanda (el ganador de este partido será local en la final el 31/3). El ganador del pasaje al Mundial se meterá en el grupo “A” junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Llegó la hora, los partidos están armados y la suerte está echada, ahora solo queda en manos de estas 22 selecciones que pelearán por meterse en las finales (se jugarán todas el 31/3) por 6 boletos al Mundial 2026. Será todo muy apasionante.

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