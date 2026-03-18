Fox pisa el acelerador y apuesta a lo grande. En un movimiento que sacudió el mercado televisivo, la cadena estadounidense cerró un refuerzo de película: un ex delantero recién retirado que ahora dará el salto a la pantalla para el Mundial 2026.
NADIE LO ESPERABA
Refuerzo top: Fox suma para el Mundial 2026 a una figura global del fútbol
La cadena estadounidense cerró un fichaje de impacto para el Mundial 2026. Un ex delantero europeo se suma como analista junto a otras figuras.
La compañía liderada por Lachlan Murdoch no quiere quedarse atrás en lo que promete ser (y todo indica que será) el evento televisivo más importante del año y uno de los más grandes en la historia de Estados Unidos. Con un torneo expandido, tres países como sede y una audiencia global sin precedentes, la Copa del Mundo aparece como una oportunidad única para dominar la conversación mediática.
En ese contexto, la comparación con otros gigantes del entretenimiento deportivo resulta inevitable. La NBA, la World Series de la MLB o incluso el Super Bowl generan cifras imponentes dentro del mercado estadounidense, pero el fútbol (o soccer) juega en otra escala. Un ejemplo claro: un duelo de alto nivel en Europa, como el Manchester City vs Liverpool, puede alcanzar cerca de 750 millones de espectadores en todo el mundo, mientras que el Super Bowl (el mayor evento deportivo de Estados Unidos) ronda los 220 millones de visualizaciones globales, según datos de USA Network.
Un fichaje pensado para dominar la pantalla
Por eso, pensar a lo grande parece ser el único camino. Más aún en un mercado como el estadounidense, donde el fútbol sigue creciendo y donde cada movimiento de este tipo también apunta a consolidar el interés de cara al futuro, intentando acercar definitivamente este deporte al público masivo.
En ese contexto se explica la nueva contratación que explotó en las últimas horas. Un movimiento estratégico, pero también simbólico: sumar una figura que trasciende generaciones, que marcó época en Europa y que todavía conserva un peso mediático difícil de igualar.
Se trata de un ex delantero que brilló en clubes como Barcelona, Inter de Milán, Juventus y LA Galaxy, que fue máximo goleador de su selección y que ahora busca trasladar su personalidad a la televisión. El fichaje es, nada más y nada menos, que Zlatan Ibrahimovic.
Así lo anunció el propio sueco en sus redes sociales en las últimas horas:
Ibrahimovic no llega solo: Fox suma más figuras
La apuesta de Fox no se limita a una sola incorporación. La cadena viene construyendo un equipo de análisis con nombres de peso internacional, combinando experiencia, carisma y conocimiento del juego para un Mundial que promete marcar un antes y un después en términos de audiencia.
En ese contexto, Zlatan Ibrahimovic se sumará a figuras ya consolidadas en la pantalla como Thierry Henry, ex compañero suyo en el Barcelona y hoy uno de los rostros más reconocidos del análisis futbolístico en televisión, especialmente por su participación en CBS Sports Golazo junto a Jamie Carragher y Micah Richards.
A ese equipo también se añade Rebecca Lowe, una de las presentadoras más influyentes del deporte en habla inglesa, reconocida por su trabajo en la cobertura de la Premier League y ahora parte del despliegue de Fox para el Mundial 2026.
Con este armado, la cadena estadounidense no solo busca cubrir el torneo, sino dominar la conversación global durante el evento más importante del fútbol.
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