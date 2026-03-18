Refuerzo top: Fox suma para el Mundial 2026 a una figura global del fútbol

Se trata de un ex delantero que brilló en clubes como Barcelona, Inter de Milán, Juventus y LA Galaxy, que fue máximo goleador de su selección y que ahora busca trasladar su personalidad a la televisión. El fichaje es, nada más y nada menos, que Zlatan Ibrahimovic.

Así lo anunció el propio sueco en sus redes sociales en las últimas horas:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Ibra_official/status/2034054167820390586?s=20&partner=&hide_thread=false The 2026 FIFA World Cup is going to be the BEST World Cup of All Time!



I’m excited to announce that I will be joining Fox Sports in the United States this summer to cover the World Cup.

You’re Welcome America - #ZLATANonFOX pic.twitter.com/xne3MHfqXv — Zlatan Ibrahimovi (@Ibra_official) March 17, 2026

Ibrahimovic no llega solo: Fox suma más figuras

La apuesta de Fox no se limita a una sola incorporación. La cadena viene construyendo un equipo de análisis con nombres de peso internacional, combinando experiencia, carisma y conocimiento del juego para un Mundial que promete marcar un antes y un después en términos de audiencia.

En ese contexto, Zlatan Ibrahimovic se sumará a figuras ya consolidadas en la pantalla como Thierry Henry, ex compañero suyo en el Barcelona y hoy uno de los rostros más reconocidos del análisis futbolístico en televisión, especialmente por su participación en CBS Sports Golazo junto a Jamie Carragher y Micah Richards.

Thierry Henry Thierry Henry, una de las caras fuertes del equipo de análisis que Fox arma para el Mundial 2026. FREDERIC J. BROWN / AFP

A ese equipo también se añade Rebecca Lowe, una de las presentadoras más influyentes del deporte en habla inglesa, reconocida por su trabajo en la cobertura de la Premier League y ahora parte del despliegue de Fox para el Mundial 2026.

Con este armado, la cadena estadounidense no solo busca cubrir el torneo, sino dominar la conversación global durante el evento más importante del fútbol.

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