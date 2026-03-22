Boca 2-0 Instituto: el Xeneize mostró su mejor versión, con el gol especial de Aranda

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El comunicado de Boca Juniors sobre la ampliación de La Bombonera que festejan todos los hinchas

"Estimados socios, socias e hinchas: Nos pone muy felices compartir con ustedes un avance muy importante en relación con los nuevos accesos al estadio. El Club Atlético Boca Juniors presentó un anteproyecto que contempla la construcción de cuatro torres con ascensores y escaleras, conectadas por puentes peatonales que atravesarán por encima de las vías del tren, mejorando el ingreso y la circulación en las distintas tribunas. En el día de hoy, a través de Ferrosur Roca S.A., recibimos la respuesta de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que aprobó el anteproyecto y confirmó su viabilidad técnica. Esto significa algo muy claro: el proyecto es posible, fue evaluado por los organismos correspondientes y no presenta impedimentos técnicos para avanzar. A partir de este momento, el Club se encuentra trabajando en la preparación de la documentación final del proyecto. Seguimos avanzando, paso a paso, en el camino hacia el club que todos soñamos".