Boca venció 2-0 a Instituto por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. En La Bombonera, el Xeneize se impuso con contundencia y mostró su mejor versión. El juvenil Tomás Aranda hizo su primer gol como futbolista profesional, y Adam Bareiro se sacó la mufa.
Boca 2-0 Instituto: el Xeneize mostró su mejor versión, con el gol especial de Aranda
Boca jugó un gran partido y fue muy superior a Instituto. Tomás Aranda, el juvenil furor del Xeneize, hizo su debut en las redes.
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Posibles formaciones de Boca e Instituto
Boca e Instituto disputan un duelo interesante porque los dos presentan intenciones distintas esta noche en la Ribera.
Mientras que el Xeneize asume un protagonismo lógico por la jerarquía de su plantel y porque juega de local, la Gloria apuesta a ser un equipo pragmático y veloz para lastimar de contragolpe.
Sin lugar a dudas, desde la llegada del 'Traductor' Flores el conjunto cordobés a mejorado significativamente. El gran triunfo del partido pasado ante Independiente es una muestra de ello. Rápido, con disposición a transiciones dinámicas y verticales, Instituto tiene rastros bielsistas de un entrenador que fue ayudante de campo del 'Loco'.
Enfrente, Boca necesita recuperar las buenas sensaciones de aquella victoria ante Lanús, tres fechas atrás, en lo que fue su mejor partido en largo tiempo. Claudio Úbeda encontró a los intérpretes de su equipo inicial y, con la convicción de consolidar la idea de juego, repite el 11. Aunque con un cambio, por el lesionado Santiago Ascacíbar.
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