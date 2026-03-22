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Boca 2-0 Instituto: el Xeneize mostró su mejor versión, con el gol especial de Aranda

Ander Herrera volvió en Boca y fue una de las figuras

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@BocaJrsOficial
Ander Herrera volvió en Boca y fue una de las figuras

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Boca jugó un gran partido y fue muy superior a Instituto. Tomás Aranda, el juvenil furor del Xeneize, hizo su debut en las redes.

22 de marzo de 2026 - 17:25
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Boca venció 2-0 a Instituto por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. En La Bombonera, el Xeneize se impuso con contundencia y mostró su mejor versión. El juvenil Tomás Aranda hizo su primer gol como futbolista profesional, y Adam Bareiro se sacó la mufa.

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Boca e Instituto disputan un duelo interesante porque los dos presentan intenciones distintas esta noche en la Ribera.

Mientras que el Xeneize asume un protagonismo lógico por la jerarquía de su plantel y porque juega de local, la Gloria apuesta a ser un equipo pragmático y veloz para lastimar de contragolpe.

Sin lugar a dudas, desde la llegada del 'Traductor' Flores el conjunto cordobés a mejorado significativamente. El gran triunfo del partido pasado ante Independiente es una muestra de ello. Rápido, con disposición a transiciones dinámicas y verticales, Instituto tiene rastros bielsistas de un entrenador que fue ayudante de campo del 'Loco'.

Enfrente, Boca necesita recuperar las buenas sensaciones de aquella victoria ante Lanús, tres fechas atrás, en lo que fue su mejor partido en largo tiempo. Claudio Úbeda encontró a los intérpretes de su equipo inicial y, con la convicción de consolidar la idea de juego, repite el 11. Aunque con un cambio, por el lesionado Santiago Ascacíbar.

Resumen del partido

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Final del partido: Boca ganó 2-0 a Instituto

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Malas noticias en Boca: Marchesín pide el cambio por una molestia en el aductor

En su lugar ingresa Brey.

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¡Manotazo salvador de Marchesín! VIDEO: El arquero mantiene en cero el arco de Boca

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¡GOL DE BOCA! VIDEO: Bareiro captura un rebote y rompe la red

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¡GOL DE BOCA! VIDEO: Aranda la pone contra el palo y marca su primer tanto en Primera

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Comienza el 2T

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Final del 1T

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¡Boca se salva en la línea! VIDEO: Increíble cómo no entró la pelota de Instituto

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¡El guante de Paredes dejó solo a Merentiel! VIDEO: El uruguayo la tiró por arriba

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¡Merentiel solo! VIDEO: Gran respuesta de Roffo a una gran jugada de Boca

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¡Marchesín tapa el mano a mano! VIDEO: Córdoba definió al cuerpo del arquero

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En la primera que pudo, Instituto avisó: equipo rápido y contragolpeador

Boca quedó partido e Instituto aprovechó a hacer su juego ofensivo: contragolpear con velocidad y verticalidad. Por suerte para el Xeneize, Di Lollo estaba atento a Luna, que recibió y sin comodidad remató mal.

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Un Boca ágil y movedizo domina con claridad

Los jugadores del Xeneize se muestran activos y haciendo los movimientos necesarios para desestabilizar la cerrada defensa de la Gloria.

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Empieza el partido

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Equipo confirmado en Instituto

Roffo; Mosevich, Alarcón, Massaccesi, Cerato, Sosa; Abregú, Lódico; Córdoba, Fonseca, Luna

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Equipo confirmado en el Xeneize: presencia vasca esta noche

Marchesín; Weingandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Herrera, Delgado, Aranda; Merentiel, Bareiro

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Atento Scaloni: un ex Boca hizo un gol clave en El Clásico de Europa

Nahuel Molina, surgido en el Xeneize, marcó uno de los dos goles del Atlético de Madrid en El Clásico ante Real Madrid. Lamentablemente para los Colchoneros, el cotejo finalizó 3-2 en favor de los Merengues, que ganó con dos goles de Vinicius y otro de Valverde.

Musso, Simeone y Álvarez arrancaron de titulares en el Aleti, mientras que Nico González ingresó desde el banco. Thiago Almada no sumó minutos, al igual que Franco Mastantuono en el Madrid.

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El comunicado de Boca Juniors sobre la ampliación de La Bombonera que festejan todos los hinchas

"Estimados socios, socias e hinchas: Nos pone muy felices compartir con ustedes un avance muy importante en relación con los nuevos accesos al estadio. El Club Atlético Boca Juniors presentó un anteproyecto que contempla la construcción de cuatro torres con ascensores y escaleras, conectadas por puentes peatonales que atravesarán por encima de las vías del tren, mejorando el ingreso y la circulación en las distintas tribunas. En el día de hoy, a través de Ferrosur Roca S.A., recibimos la respuesta de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que aprobó el anteproyecto y confirmó su viabilidad técnica. Esto significa algo muy claro: el proyecto es posible, fue evaluado por los organismos correspondientes y no presenta impedimentos técnicos para avanzar. A partir de este momento, el Club se encuentra trabajando en la preparación de la documentación final del proyecto. Seguimos avanzando, paso a paso, en el camino hacia el club que todos soñamos".

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La oportunidad de Ander Herrera: ¿Titular?

Luego de un buen entrenamiento durante la semana, y tras la lesión de Ascacíbar, Ander Herrera se perfila para ser titular en el partido de esta noche.

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Santiago Ascacíbar, la gran ausencia en Boca

El volante Xeneize sufrió un desagarró en el isquiotibial izquierdo durante el partido pasado, ante Unión. Estará algunas semanas afuera de las canchas.

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River, Central y más: todos los partidos de un domingo a puro fútbol

Además de Boca-Instituto, la fecha 12 del Torneo Apertura también tiene otros partidos este domingo:

  • Sarmiento vs. Aldosivi
  • Estudiantes RC vs. River
  • Independiente Rivadavia vs. Rosario Central
  • Argentinos Juniors vs. Platense
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TV: Dónde ver Boca vs. Instituto

El partido se transmite por ESPN Premium.

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Árbitro y VAR del partido

Leandro Rey Hilfer será el árbitro del partido y en el VAR lo acompaña Jorge Baliño.

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Posibles formaciones de Boca e Instituto

Boca: Marchesín; Weingandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Herrera, Delgado, Aranda; Merentiel, Bareiro

Instituto: Roffo; Massaccesi, Mosevich, Alarcón, Cerato, Sosa; Abregú, Lodico; Córdoba, Luna, Jara

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