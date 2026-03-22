El Manchester City de Pep Guardiola venció al Arsenal de Mikel Arteta y se consagró campeón de la Carabao Cup. El equipo del Maestro superó al equipo del Alumno, si es que llamarlos así no sea ya un abuso de rotulación para referirse a un Arteta que desde hace rato dejó de ser ayudante de Guardiola e inició su camino.
PREMIER LEAGUE, INFARTANTE RECTA FINAL
El City es campeón, pero Arteta ilusionó al Arsenal con una tremenda declaración
Tras el título de Manchester City en la Carabao Cup, Mikel Arteta reveló qué debe hacer Arsenal para ganar la Premier League y no dejarse caer.
El City le ganó 2-0 al Arsenal en la final de la Carabao Cup este domingo y cosechó el primer título de su temporada. Un título que llegó, además, en el que probablemente sea uno de los periodos más endebles del ciclo Guardiola al frente de los Citiziens.
En un encuentro demasiado pensado, de esos que se vuelven un partido de ajedrez y en donde ambos equipos logran anularse muy bien, Manchester City logró abrir el marcador al minuto 60 a través de O'Reilly, y luego amplió también a través de O'Reilly al minuto 64.
El partido de esta tarde tenía, además, el condimento agregado de contar con los dos máximos protagonistas de una Premier League que atraviesa su recta final.
Menos de dos meses faltan para el cierre del torneo inglés, y Arsenal marcha primero con el City de escolta. Los Gunners llevan acumulados 70 puntos y los Citiziens 61. A pocos partidos para el final, la lucha por el título se presenta apasionante.
"Vamos a tener los 2 meses más increíbles": Mikel Arteta y la recta final del Arsenal
Las dudas sobrevolaron el universo Arsenal luego de esta derrota. ¿Podría ser esta caída en la final de la Carabao Cup un punto de inflexión en la carrera por la Premier League?
Mikel Arteta respondió en conferencia de prensa: "Bueno, sobre todo que tengan perspectiva, lo que este equipo ha logrado en los últimos ocho meses ha sido increíble. Vamos a usar esta decepción y esta pasión para tener los dos meses más increíbles que hayamos vivido juntos, y eso depende de nosotros".
Y añadió: "Vamos a canalizar esa energía de la manera correcta. Ahora tenemos que superar este dolor y esta decepción, y es normal, es parte del fútbol".
"Lo bueno es que tenemos un historial muy reciente de cómo este equipo ha reaccionado en esos momentos, y estoy seguro de que lo volveremos a hacer", cerró el entrenador del Arsenal.