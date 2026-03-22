El City es campeón, pero Arteta ilusionó al Arsenal con una tremenda declaración

"Vamos a tener los 2 meses más increíbles": Mikel Arteta y la recta final del Arsenal

Las dudas sobrevolaron el universo Arsenal luego de esta derrota. ¿Podría ser esta caída en la final de la Carabao Cup un punto de inflexión en la carrera por la Premier League?

Foto NA REUTERSIsabel Infantes Mikel Arteta, entrenador del Arsenal Foto NA REUTERSIsabel Infantes

Mikel Arteta respondió en conferencia de prensa: "Bueno, sobre todo que tengan perspectiva, lo que este equipo ha logrado en los últimos ocho meses ha sido increíble. Vamos a usar esta decepción y esta pasión para tener los dos meses más increíbles que hayamos vivido juntos, y eso depende de nosotros".

Vamos a usar esta decepción y esta pasión para tener los dos meses más increíbles que hayamos vivido juntos Vamos a usar esta decepción y esta pasión para tener los dos meses más increíbles que hayamos vivido juntos

Y añadió: "Vamos a canalizar esa energía de la manera correcta. Ahora tenemos que superar este dolor y esta decepción, y es normal, es parte del fútbol".

"Lo bueno es que tenemos un historial muy reciente de cómo este equipo ha reaccionado en esos momentos, y estoy seguro de que lo volveremos a hacer", cerró el entrenador del Arsenal.

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