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PREMIER LEAGUE, INFARTANTE RECTA FINAL

El City es campeón, pero Arteta ilusionó al Arsenal con una tremenda declaración

Tras el título de Manchester City en la Carabao Cup, Mikel Arteta reveló qué debe hacer Arsenal para ganar la Premier League y no dejarse caer.

22 de marzo de 2026 - 21:52
El Manchester City venció 2-0 al Arsenal

El Manchester City venció 2-0 al Arsenal

FOTO NA: @ManCity

El Manchester City de Pep Guardiola venció al Arsenal de Mikel Arteta y se consagró campeón de la Carabao Cup. El equipo del Maestro superó al equipo del Alumno, si es que llamarlos así no sea ya un abuso de rotulación para referirse a un Arteta que desde hace rato dejó de ser ayudante de Guardiola e inició su camino.

El City le ganó 2-0 al Arsenal en la final de la Carabao Cup este domingo y cosechó el primer título de su temporada. Un título que llegó, además, en el que probablemente sea uno de los periodos más endebles del ciclo Guardiola al frente de los Citiziens.

Pep Guardiola - Manchester City
Guardiola y el City, otra vez campeones

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En un encuentro demasiado pensado, de esos que se vuelven un partido de ajedrez y en donde ambos equipos logran anularse muy bien, Manchester City logró abrir el marcador al minuto 60 a través de O'Reilly, y luego amplió también a través de O'Reilly al minuto 64.

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Menos de dos meses faltan para el cierre del torneo inglés, y Arsenal marcha primero con el City de escolta. Los Gunners llevan acumulados 70 puntos y los Citiziens 61. A pocos partidos para el final, la lucha por el título se presenta apasionante.

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Foto NA REUTERSIsabel Infantes
Mikel Arteta, entrenador del Arsenal

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Mikel Arteta respondió en conferencia de prensa: "Bueno, sobre todo que tengan perspectiva, lo que este equipo ha logrado en los últimos ocho meses ha sido increíble. Vamos a usar esta decepción y esta pasión para tener los dos meses más increíbles que hayamos vivido juntos, y eso depende de nosotros".

Vamos a usar esta decepción y esta pasión para tener los dos meses más increíbles que hayamos vivido juntos Vamos a usar esta decepción y esta pasión para tener los dos meses más increíbles que hayamos vivido juntos

Y añadió: "Vamos a canalizar esa energía de la manera correcta. Ahora tenemos que superar este dolor y esta decepción, y es normal, es parte del fútbol".

"Lo bueno es que tenemos un historial muy reciente de cómo este equipo ha reaccionado en esos momentos, y estoy seguro de que lo volveremos a hacer", cerró el entrenador del Arsenal.

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