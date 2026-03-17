Real Madrid venció al Manchester City por 2-1 en el partido de vuelta de los octavos de final de Champions League. El Merengue venció al equipo de Pep Guardiola con un doblete de Vinicius y selló el resultado global en un abultado 5-1.
ELIMINADO EN CHAMPIONS LEAGUE
La estadística que hace crujir a Guardiola y presagia fin de ciclo en el City
Manchester City cayó derrotado 2-1 ante Real Madrid por los octavos de final de Champions League. Pep Guardiola, en suspenso.
Manchester City apenas pudo soñar con dar vuelta la serie. En el partido de ida había sufrido una dura goleada por 3-0 en España, en el Santiago Bernabéu, con un hat-trick del uruguayo Federico Valverde. Esta tarde, en el Etihad Stadium, debía apelar a la heroica.
No ocurrió así. Más bien todo lo contrario. Al minuto 16' de juego Bernardo Silva se paró en la línea del arco defendido por Gianluigi Donnarumma y metió el brazo para tapar un disparo de Vinicius. El árbitro revisó el VAR y no dudó: roja directa para el portugués. Instantes después, el brasileño cambió el penal por gol y rápidamente el Real Madrid ganaba 1-0 ante el Manchester City.
El equipo de Pep Guardiola se pondría después en partido con un gol de Haaland al minuto 41', pero no habría más que eso. Al minuto 93', Vinicius volvió a facturar y puso el 2-1 final. 5-1 global y regreso a Inglaterra con las manos vacías.
Pep Guardiola, en el momento más difícil de su carrera tras la derrota de Manchester City
Pep Guardiola merodea los últimos tramos de su vínculo con el Manchester City. Firmó contrato hasta 2027 y luego se tomará un descanso. Los atisbos de fin de ciclo se dejan ver en derrotas como las de hoy, que dejan una cifra novedosa para la trayectoria del exitoso entrenador: es la primera vez en su carrera que el catalán resulta eliminado de la Champions League dos veces seguidas antes de llegar a cuartos de final.
Además, se trata de la quinta vez que los Merengues eliminan a los Citiziens en la historia de la Champions League. Según Opta Analyst, solo el Bayern Munich fue más veces eliminado por el Real Madrid -en 7 oportunidades-.