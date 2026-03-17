La estadística que hace crujir a Guardiola y presagia fin de ciclo en el City

Pep Guardiola, en el momento más difícil de su carrera tras la derrota de Manchester City

Pep Guardiola merodea los últimos tramos de su vínculo con el Manchester City. Firmó contrato hasta 2027 y luego se tomará un descanso. Los atisbos de fin de ciclo se dejan ver en derrotas como las de hoy, que dejan una cifra novedosa para la trayectoria del exitoso entrenador: es la primera vez en su carrera que el catalán resulta eliminado de la Champions League dos veces seguidas antes de llegar a cuartos de final.