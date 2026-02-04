Lanús firmó la obra que enamoraría a Guardiola: golazo a puro toque y conexión

Fueron dos buenos goles los del Granate ante Instituto, pero el primero de ellos fue para colgar en un cuadro. Una curiosidad en Lanús, ciertamente, porque su estilo de juego no es precisamente de los que buscan enarbolar jugadas como esas.

Con caminos más directos, el conjunto del sur bonaerense se caracteriza por ser un equipo más pragmático. Con un juego que apuesta a buscar el arco rival sin construir la jugada desde una secuencia larga de pases, Pellegrino ha encontrado una impronta que funciona muy bien.

A pesar de haber igualado ante la Gloria, Lanús es líder de su zona

Sus limitaciones son tan evidentes como sus fortalezas, pero el gran mérito es haber logrado que las segundas sean más protagonistas que las primeras.

Sus jugadores interpretan bien la idea; un fútbol sin mayores complicaciones en la búsqueda de la precisión técnica, en donde el foco está puesto en atacar rápido, lastimar en los contragolpes, ser efectivo cuando se tiene la oportunidad y volverse rocoso para defender.

A la vista está que le dio resultados. Así dadas las cosas, ese gol de Lanús es una muestra de la sintonía fina que existe entre sus piezas. Se entienden, se conectan. Se interpretan. Por eso, aunque no sea lo que prevalezca, son capaces de construir una jugada así con naturalidad envidiable.

Podrían ser ideas de Pep Guardiola, se atrevería a decir alguno. Alcanza con decir que es el sentir de un equipo que fluye.

VIDEO: Así fue el golazo de Lanús vs. Instituto por la fecha 3 del Torneo Apertura

Embed Les pido que vean la jugada COMPLETA del empate de Lanús, a puro toque. Fecha 3 y ya tenemos a un posible mejor gol del campeonato. pic.twitter.com/zwRS2ii5JX — Lanussimpsons (@Lanussimpsons) February 4, 2026

