El gol de Lanús ante Instituto, el martes pasado por la fecha 3 de la Zona del Torneo Apertura, coronó una jugada digna de aplaudir de pie. Una combinación colectiva que comenzó en los centrales, avanzó por un lado y terminó por el sector opuesto, con los pies de Sasha Marcich.
VIDEO
Lanús firmó la obra que enamoraría a Guardiola: golazo a puro toque y conexión
El gol de Lanús vs. Instituto es una muestra de la sintonía fina que existe entre sus piezas. Se entienden, se conectan. Se interpretan. Mirá, Pep Guardiola.
Lanús ha comenzado un 2026 a la altura de lo que se le pedía. Finalizó el 2025 con la coronación de la Copa Sudamericana, tras vencer en la final a Atlético Mineiro. No solo alzó su segundo título de Sudamericana, sino que además puso sobre la mesa la relevancia de lo hecho en los últimos 15 años en el plano internacional y su indudable protagonismo.
El empate ante Instituto, es cierto, podría leerse como un traspié. Es una posible mirada. La Gloria deambula sin líder en el Torneo Apertura 2026, luego de que Daniel Oldrá pegara el portazo en la fecha 2. El primer y, hasta ahora, único equipo de la Liga Profesional que no tiene entrenador.
Aunque jugase en Córdoba, eran tres puntos accesibles para el Granate. No lo logró; comenzó perdiendo y lo dio vuelta, pero el hijo de Marcelo Gallado -Matías-, lo empató sobre la hora con un gol agónico.
Así y todo, con la igualdad el equipo de Mauricio Pellegrino logró quedarse con la punta de la Zona A.
Fueron dos buenos goles los del Granate ante Instituto, pero el primero de ellos fue para colgar en un cuadro. Una curiosidad en Lanús, ciertamente, porque su estilo de juego no es precisamente de los que buscan enarbolar jugadas como esas.
Con caminos más directos, el conjunto del sur bonaerense se caracteriza por ser un equipo más pragmático. Con un juego que apuesta a buscar el arco rival sin construir la jugada desde una secuencia larga de pases, Pellegrino ha encontrado una impronta que funciona muy bien.
Sus limitaciones son tan evidentes como sus fortalezas, pero el gran mérito es haber logrado que las segundas sean más protagonistas que las primeras.
Sus jugadores interpretan bien la idea; un fútbol sin mayores complicaciones en la búsqueda de la precisión técnica, en donde el foco está puesto en atacar rápido, lastimar en los contragolpes, ser efectivo cuando se tiene la oportunidad y volverse rocoso para defender.
A la vista está que le dio resultados. Así dadas las cosas, ese gol de Lanús es una muestra de la sintonía fina que existe entre sus piezas. Se entienden, se conectan. Se interpretan. Por eso, aunque no sea lo que prevalezca, son capaces de construir una jugada así con naturalidad envidiable.
Podrían ser ideas de Pep Guardiola, se atrevería a decir alguno. Alcanza con decir que es el sentir de un equipo que fluye.