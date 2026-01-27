Se fue mal de River y ahora se convertiría en refuerzo de Boca: "10 millones"

Boca comenzó el Torneo Apertura con una victoria trabajada ante Deportivo Riestra donde se notó una falta de variantes importante en la zona ofensiva. En las últimas horas Juan Román Riquelme aceleró para cerrar las llegadas de Ángel Romero y Santiago Ascacibar y ahora va a la carga por un jugador que se fue mal de River.
Una de las grandes críticas para Juan Román Riquelme en este comienzo del 2026 fue la falta de refuerzos en un Boca que se fue quedando sin opciones sobre todo en el ataque por las diferentes bajas y lesiones. Ángel Romero fue el primer futbolista que el mandamás Xeneize logró cerrar y horas más tarde metió un bombazo con la contratación de Santiago Ascacibar.
Más allá de esto, a Boca le urge la llegada de un centrodelantero de categoría ya que Edinson Cavani es una incógnita debido a sus reiteradas lesiones, Milton Giménez padece una pubalgia que probablemente deba ser tratada con una cirugía. Esto deja solamente a Miguel Merentiel como opción para el ataque, quien incluso hoy en día está superando un desgarro muscular.
Boca va por Rodrigo Castillo
Durante la semana pasada se supo que Boca realizó consultas para incorporar a Rodrigo Auzmendi, delantero centro de Banfield, y ahora el Xeneize fue por el goleador del rival del Taladro. Esteban Edul confirmó en ESPN que Juan Román Riquelme realizó una oferta para quedarse con Rodrigo Castillo, el 9 de Lanús que viene de ser clave en la conquista de la Copa Sudamericana.
“Boca realizó una primera oferta de manera informal por Rodrigo Castillo. Lanús tasó al goleador en 10 millones de dólares. En esta charla se habló de incluir en la negociación a Toto Belmonte”, indicó Edul, expresando que Boca puso sobre la mesa la posibilidad de poner al mediocampista surgido en el Granate como moneda de cambio para bajar el precio.
Curiosamente, Rodrigo Castillo tuvo un paso por las inferiores de River pero se terminó marchando de mala manera, sin debutar en primera y en condición de libre, ya que en ese momento no le vieron condiciones para quedarse. Desde entonces el atacante realizó un largo camino pasando por Unión de Santa Fe, Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima La Plata hasta su gran explosión en Lanús. ¿Se lo termina llevando Boca?
