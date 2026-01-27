Se fue mal de River y ahora se convertiría en refuerzo de Boca: "10 millones"

Una de las grandes críticas para Juan Román Riquelme en este comienzo del 2026 fue la falta de refuerzos en un Boca que se fue quedando sin opciones sobre todo en el ataque por las diferentes bajas y lesiones. Ángel Romero fue el primer futbolista que el mandamás Xeneize logró cerrar y horas más tarde metió un bombazo con la contratación de Santiago Ascacibar.