Qué propone el proyecto de "modernización laboral" alternativo que presentó la oposición

Licencias parentales y protección de la crianza

Uno de los capítulos más destacados es el referido a la corresponsabilidad parental. El proyecto amplía la licencia por gestación a 120 días (30 antes y 90 después del parto) y eleva la licencia para el progenitor no gestante a 30 días corridos, cuando actualmente es de apenas dos.

Además, se crea una licencia parental compartida hasta que el niño o niña cumpla un año de edad. Este período podrá ser utilizado indistintamente por cualquiera de los progenitores y será cubierto por el sistema de seguridad social, con una asignación equivalente al 100% del salario.

El texto también incorpora el derecho a una reincorporación gradual, permitiendo optar por trabajo remoto o híbrido, o por una jornada reducida durante el primer año de vida, salvo que la tarea lo haga imposible. La negativa injustificada del empleador sería considerada una falta grave.

Indemnizaciones con financiamiento bancario

Otro punto central es la creación de un sistema de financiamiento bancario para el pago de indemnizaciones laborales. En los juicios laborales, el trabajador debería cobrar la totalidad de su crédito en un solo acto, pero el empleador —en especial las PyMEs— podría acceder a un crédito del Banco Nación para afrontar el pago.

El banco se subrogaría en el crédito y el empleador devolvería el dinero en cuotas ajustadas por inflación, con una tasa de interés baja. El objetivo es garantizar el cobro inmediato al trabajador sin ahogar financieramente a las empresas.

Reducción gradual de la jornada laboral

El proyecto establece una reducción progresiva de la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas semanales, en un plazo máximo de seis años. Durante el proceso, se mantiene el principio de indemnidad salarial, es decir, sin reducción del salario.

La implementación concreta quedaría en manos de la negociación colectiva, que podrá definir esquemas especiales según la actividad.

Más inspección y control digital

En materia de fiscalización, la iniciativa fortalece el sistema de inspección del trabajo y habilita herramientas digitales, como notificaciones electrónicas y altas automáticas de trabajadores no registrados detectados durante inspecciones.

También se reconoce un rol activo a los sindicatos, que podrán acompañar los operativos de control. Obstaculizar esa participación sería considerado una infracción muy grave.

Trabajo en plataformas digitales

Finalmente, el proyecto dedica un capítulo específico al trabajo en plataformas digitales. Se establece una presunción de relación laboral cuando se cumplan ciertos indicios, como control algorítmico, fijación de precios o penalizaciones.

Además, se garantiza la transparencia de los algoritmos, el derecho a la desconexión digital, un ingreso mínimo para quienes estén en relación de dependencia y la protección de datos personales.

En conjunto, la iniciativa plantea una reforma amplia que promete abrir un fuerte debate político, sindical y empresario sobre el futuro del trabajo en la Argentina.

El proyecto completo a continuación:

99502

