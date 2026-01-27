Un nuevo proyecto de ley de modernización laboral ingresó al Congreso y propone una reforma integral del sistema de trabajo en la Argentina. La iniciativa abarca desde cambios en la negociación colectiva hasta una fuerte ampliación de las licencias parentales, la reducción gradual de la jornada laboral, nuevas herramientas de inspección del trabajo y una regulación específica para el empleo en plataformas digitales.
Qué propone el proyecto de "modernización laboral" alternativo que presentó la oposición
La oposición presentó su propio proyecto de modernización laboral para hacerle frente al del Gobierno.
El texto se estructura en siete títulos y apunta, según sus fundamentos, a actualizar la legislación laboral frente a las nuevas formas de trabajo, garantizar derechos y reducir la informalidad sin aumentar los costos directos para los empleadores.
El proyecto lo presentó Unión por la Patria.
Qué dice el proyecto de la oposición
Uno de los primeros ejes del proyecto introduce modificaciones en la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo. La propuesta habilita que ciertos acuerdos derivados de convenios ya homologados entren en vigencia sin necesidad de una nueva homologación estatal, siempre que respeten las normas de orden público laboral.
En estos casos, los acuerdos tendrían vigencia automática tras su publicación en el Boletín Oficial, lo que busca agilizar la negociación colectiva y reducir tiempos administrativos. La responsabilidad por la validez del acuerdo recaería en sindicatos y cámaras empresarias firmantes.
Licencias parentales y protección de la crianza
Uno de los capítulos más destacados es el referido a la corresponsabilidad parental. El proyecto amplía la licencia por gestación a 120 días (30 antes y 90 después del parto) y eleva la licencia para el progenitor no gestante a 30 días corridos, cuando actualmente es de apenas dos.
Además, se crea una licencia parental compartida hasta que el niño o niña cumpla un año de edad. Este período podrá ser utilizado indistintamente por cualquiera de los progenitores y será cubierto por el sistema de seguridad social, con una asignación equivalente al 100% del salario.
El texto también incorpora el derecho a una reincorporación gradual, permitiendo optar por trabajo remoto o híbrido, o por una jornada reducida durante el primer año de vida, salvo que la tarea lo haga imposible. La negativa injustificada del empleador sería considerada una falta grave.
Indemnizaciones con financiamiento bancario
Otro punto central es la creación de un sistema de financiamiento bancario para el pago de indemnizaciones laborales. En los juicios laborales, el trabajador debería cobrar la totalidad de su crédito en un solo acto, pero el empleador —en especial las PyMEs— podría acceder a un crédito del Banco Nación para afrontar el pago.
El banco se subrogaría en el crédito y el empleador devolvería el dinero en cuotas ajustadas por inflación, con una tasa de interés baja. El objetivo es garantizar el cobro inmediato al trabajador sin ahogar financieramente a las empresas.
Reducción gradual de la jornada laboral
El proyecto establece una reducción progresiva de la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas semanales, en un plazo máximo de seis años. Durante el proceso, se mantiene el principio de indemnidad salarial, es decir, sin reducción del salario.
- La implementación concreta quedaría en manos de la negociación colectiva, que podrá definir esquemas especiales según la actividad.
- Más inspección y control digital
En materia de fiscalización, la iniciativa fortalece el sistema de inspección del trabajo y habilita herramientas digitales, como notificaciones electrónicas y altas automáticas de trabajadores no registrados detectados durante inspecciones.
También se reconoce un rol activo a los sindicatos, que podrán acompañar los operativos de control. Obstaculizar esa participación sería considerado una infracción muy grave.
Trabajo en plataformas digitales
Finalmente, el proyecto dedica un capítulo específico al trabajo en plataformas digitales. Se establece una presunción de relación laboral cuando se cumplan ciertos indicios, como control algorítmico, fijación de precios o penalizaciones.
Además, se garantiza la transparencia de los algoritmos, el derecho a la desconexión digital, un ingreso mínimo para quienes estén en relación de dependencia y la protección de datos personales.
En conjunto, la iniciativa plantea una reforma amplia que promete abrir un fuerte debate político, sindical y empresario sobre el futuro del trabajo en la Argentina.
El proyecto completo a continuación:
