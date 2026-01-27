Boca rompió el mercado de pases y confirmó sus dos primeros refuerzos para el 2026

image

La operación para que el Rusito se convierta en refuerzo del Xeneize se terminó de cerrar ayer por la noche entre las dirigencias de ambas instituciones. Aún se desconocen los montos finales pero lo que sí es un hecho es que el jugador que ingresó a modo de trueque es Brian Aguirre que ahora se convertirá en refuerzo de Estudiantes de La Plata.

