Boca pasó de estar en cero a cerrar dos nombres de mucha categoría para el fútbol argentino. Luego de que se cayera la llegada de Marino Hinestroza, Juan Román Riquelme aceleró y rompió el mercado de pases para cerrar a uno de los mejores jugadores de la Argentina además de un delantero de renombre en Sudamérica.
OFICIAL
Boca rompió el mercado de pases y confirmó sus dos primeros refuerzos para el 2026
En las últimas horas Boca apretó el acelerador y cerró la llegada de sus dos primeros refuerzos para este 2026.
Durante más de un mes Boca estuvo negociando por el colombiano Marino Hinestroza, una operación que se dilató mucho más de la cuenta y se cayó de manera definitiva en el momento en que el jugador y Atlético Nacional de Medellín decidieron negociar con Vasco da Gama. Juan Román Riquelme quedó bastante mal parado por esta situación y es por eso que decidió apretar el acelerador.
“¿Si me preocupan los refuerzos? A mí lo que me preocupa es que el equipo juegue bien. Nosotros siempre trabajamos para intentar tener un grupo de jugadores más fuertes, cuantas más posibilidades tiene el entrenador seguro que se sentirá más fuerte”, indicó hace pocos días Riquelme dialogando con Flavio Azzaro, dejando en claro que no le preocupaba la falta de caras nuevas hasta ahora.
Boca cerró a Romero y Ascacibar
Finalmente, Boca tiene sus primeros refuerzos. En el día de ayer Boca anunció de manera formal el arribo de Ángel Romero, delantero paraguayo de 33 años que en su momento jugó en San Lorenzo y que ahora quedó libre de Corinthians. De hecho, el atacante llegó ayer por la noche a la Argentina para realizarse hoy la revisión médica y firmar su contrato.
En el día de hoy la bomba explotó al anunciarse de manera oficial que Santiago Ascacibar, capitán de Estudiantes que incluso estuvo muy cerca de River, será jugador de Boca. “Santiago Ascacibar se realizará los estudios médicos correspondientes y, de no surgir inconvenientes, se convertirá en jugador de Boca”, anunció el Xeneize a través de su cuenta Esto Es Boca.
La operación para que el Rusito se convierta en refuerzo del Xeneize se terminó de cerrar ayer por la noche entre las dirigencias de ambas instituciones. Aún se desconocen los montos finales pero lo que sí es un hecho es que el jugador que ingresó a modo de trueque es Brian Aguirre que ahora se convertirá en refuerzo de Estudiantes de La Plata.
