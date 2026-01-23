River tomó una decisión final y se confirmó el futuro de Jhohan Romaña

River está a horas de dar el puntapié inicial en el Torneo Apertura contra Barracas Central en condición de visitante. Mientras tanto el mercado de pases sigue dejando novedades y en las últimas horas se confirmó la decisión final del Millonario con Jhohan Romaña luego de haber enviado dos propuestas formales para San Lorenzo.
Desde que comenzó la pretemporada Marcelo Gallardo indicó que una de sus pretensiones a la hora de buscar refuerzos era sumar a un marcador central. El gran apuntado fue Jhohan Romaña, quien viene de tener un gran 2025 con la camiseta de San Lorenzo de Almagro, pero las negociaciones no resultaron para nada sencillas.
River realizó una primera oferta de 2,5 millones de dólares por el 80% de la ficha de Romaña y más tarde presentó una segunda oferta de 2,6 millones de dólares por el 50% del pase. Teniendo en cuenta que San Lorenzo pedía 5 millones de dólares por la totalidad de la ficha no parecía ser para nada una mala propuesta. El Ciclón de plantó.
En el día de ayer Sergio Costantino, presidente transitorio de San Lorenzo, concedió una conferencia de prensa donde sentó su postura respecto al mercado de pases. “Las propuestas por Cuello (lo quiere Boca) y Romaña no se cerraron porque no eran el precio que pretende el club. San Lorenzo no está de remate. Si San Lorenzo está mal económicamente, tampoco tiene que ser pisoteado. Los jugadores tienen un valor y es lo que opinamos nosotros y toda la Comisión Directiva”, expresó.
River se baja de la pelea por Romaña
Así como San Lorenzo no se movió, River también decidió plantarse y finalmente quedó confirmado que Romaña no llegará al Millonario. “Pese a las ganas del entorno del futbolista en que las charlas se refloten, en River ya no corre la chance de incorporar a Jhohan Romaña. Las idas y vueltas de San Lorenzo cansaron”, afirmó Joaquín Tabares en su cuenta de X.
Hoy en día los dos centrales titulares que tiene River son Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, mientras que la primera opción de variante es Juan Carlos Portillo y se frenó la salida de Ulises Giménez, marcador central juvenil, y además se espera que en Abril se recupere Germán Pezzella. El que ya no tiene lugar pese a estar en el plantel es Paulo Díaz.
