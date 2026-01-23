River tomó una decisión final y se confirmó el futuro de Jhohan Romaña

En el día de ayer Sergio Costantino, presidente transitorio de San Lorenzo, concedió una conferencia de prensa donde sentó su postura respecto al mercado de pases. “Las propuestas por Cuello (lo quiere Boca) y Romaña no se cerraron porque no eran el precio que pretende el club. San Lorenzo no está de remate. Si San Lorenzo está mal económicamente, tampoco tiene que ser pisoteado. Los jugadores tienen un valor y es lo que opinamos nosotros y toda la Comisión Directiva”, expresó.