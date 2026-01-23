Reforma laboral: Luis Barrionuevo encabeza una mega cumbre sindical en 'La Feliz'

Mega cumbre sindical en Mar del Plata

El tradicional encuentro que organiza cada enero el jefe del sindicato de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, se realiza este viernes en un hotel de la ciudad de Mar del Plata, donde el gremialista reúne a unos 400 dirigentes de gremios aliados para analizar la situación del país y la reforma laboral que impulsa el Gobierno.

El Encuentro de Dirigentes Sindicales 2026 se desarrolla desde las 9.30 en el Hotel Presidente Perón, que pertenece a la UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina).

Un primer panel estará centrado en el análisis de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que genera fuertes resistencias en casi todos los sectores del movimiento obrero por su impacto en los convenios colectivos, la estabilidad del empleo y el rol de las organizaciones sindicales.

A las 11, en otro panel, se iba a aborda la situación económica del país, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes sindicales.

La jornada concluirá con un almuerzo y se espera la lectura de un documento que expresará la posición del espacio frente al rumbo económico del país, específicamente sobre la reforma laboral. Se prevé que será negativa hacia la gestión de Javier Milei.

