Este viernes (23/01) se lleva a cabo una mega cumbre sindicalista en Mar del Plata, donde Luis Barrionuevo convocó a más de 400 dirigentes gremiales para sentar postura sobre la reforma laboral de Javier Milei. Se espera en las próximas horas un documento que rechace el proyecto oficialista.
400 DIRIGENTES GREMIALES
Reforma laboral: Luis Barrionuevo encabeza una mega cumbre sindical en 'La Feliz'
Luis Barrionuevo encabeza una mega cumbre en Mar del Plata, con más de 400 dirigentes gremiales, y se espera un documento contra la reforma laboral.
El secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), Luis Barrionuevo, ya se manifestó días atrás contra la reforma laboral, y vaticinó que "no va a salir".
"La experiencia nos dice que hay que esperar; los profesionales de la CGT están trabajando, se están preparando en tiempo y forma, no tenemos por qué apurarnos. La reforma laboral tiene sus matices y no creo que salga. La CGT está atenta, y en tiempo y en forma accionará si el Gobierno intenta sacarla. Va a estar a la altura de las circunstancias y en ese sentido no debemos apurarnos ni tener problema", dijo el dirigente gremial.
Y cerró: “No pueden decir que el movimiento no ha acompañado la política que llevó Milei. Lo hemos acompañado, pero el país no funciona económicamente, ni la reactivación que prometió. A mí Milei me dijo que en cuatro meses el país salía, pero han pasado dos años enteros y seguimos igual. Seguimos pidiendo plata al exterior”, concluyó
Cabe recordar que Luis Barrionuevo había respaldado públicamente la candidatura presidencial de Javier Milei pero luego, cuando el libertario se alió con Mauricio Macri y Patricia Bullrich para ganar el balotaje, le quitó su respaldo con un duro comunicado.
Mega cumbre sindical en Mar del Plata
El tradicional encuentro que organiza cada enero el jefe del sindicato de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, se realiza este viernes en un hotel de la ciudad de Mar del Plata, donde el gremialista reúne a unos 400 dirigentes de gremios aliados para analizar la situación del país y la reforma laboral que impulsa el Gobierno.
El Encuentro de Dirigentes Sindicales 2026 se desarrolla desde las 9.30 en el Hotel Presidente Perón, que pertenece a la UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina).
Un primer panel estará centrado en el análisis de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que genera fuertes resistencias en casi todos los sectores del movimiento obrero por su impacto en los convenios colectivos, la estabilidad del empleo y el rol de las organizaciones sindicales.
A las 11, en otro panel, se iba a aborda la situación económica del país, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes sindicales.
La jornada concluirá con un almuerzo y se espera la lectura de un documento que expresará la posición del espacio frente al rumbo económico del país, específicamente sobre la reforma laboral. Se prevé que será negativa hacia la gestión de Javier Milei.
------------
Otras noticias en Urgente24:
Daniel Vila confirmó el futuro de Sebastián Villa tras negociar con River
Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026
"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"
Otro sector, en alerta: Denuncian una crisis que pone en riesgo 1.500 empleos
De la fría Davos al 'baño de masas' local: Milei arranca el cabotaje