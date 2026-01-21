“Le diría a Javier Milei que quiso imitar a Carlos Menem pero no pudo. Menem era un animal político, un tipo con mucha experiencia. Milei no tiene nada del riojano. Por eso convoca a Martín Menem y a Lule” sostuvo Luis Barrionuevo en "A Dos Voces".
"LA REFORMA LABORAL NO VA A SALIR"
Luis Barrionuevo: "los trabajadores han perdido 15 por ciento de poder adquisitivo en 2 años"
“Milei me dijo que en 4 meses el país salía. Pero, han pasado 2 años enteros y seguimos igual. Vivimos pidiendo plata al exterior” dijo Luis Barrionuevo en TN.
El histórico dirigente gastronómico se refirió al gobierno nacional:
“No tengo ninguna expectativa de que los libertarios sigan en el poder. El peronismo necesitaba el golpe que recibió pero ahora habrá renovación y reorganización con nuevas estructuras y nuevas caras”.
¿Qué pasará con la reforma laboral?
“La reforma no va a salir porque la CGT va a estar a la altura de las circunstancias. Que el Congreso Nacional discuta, que se debata, pero no va a salir”.
“Los funcionarios de Milei están recorriendo el país hablando con los gobernadores pero a ellos hay que llevarles obras, no palabras. Vicente Saadi decía que en política hay que cobrar al contado y los gobernadores querrán todo por adelantado”.
El futuro del peronismo
“Nos preocupa la falta de trabajo, lo mal que está el país. Por eso, buscamos la alternancia y lo vamos a lograr. En 2 años, en 2027, se juega el poder completo del país: intendentes, provincias y nación”.
“Queremos internas, queremos las PASO donde pueda votar la gente. Queremos un Cafiero-Menem para que la gente vote como en 1988”.