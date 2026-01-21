Luis Barrionuevo: "los trabajadores han perdido 15 por ciento de poder adquisitivo en 2 años"

“Los funcionarios de Milei están recorriendo el país hablando con los gobernadores pero a ellos hay que llevarles obras, no palabras. Vicente Saadi decía que en política hay que cobrar al contado y los gobernadores querrán todo por adelantado”.

A la política nacional en Argentina la manejan Karina Milei y Martin Menem. La economía está en manos de Toto Caputo y Javier Milei.

karina y los primos menem Karina Milei y los primos Martín y 'Lule' Menem.

El futuro del peronismo

“Nos preocupa la falta de trabajo, lo mal que está el país. Por eso, buscamos la alternancia y lo vamos a lograr. En 2 años, en 2027, se juega el poder completo del país: intendentes, provincias y nación”.

Tenemos que volver a enamorar al electorado con gente nueva. Hay gobernadores que son buenos gestionadores y tienen experiencia. También, tenemos intendentes con muy buen trabajo realizado. Se viene el recambio generacional.

“Queremos internas, queremos las PASO donde pueda votar la gente. Queremos un Cafiero-Menem para que la gente vote como en 1988”.

20250515-cristina-kirchner-2023800.jpg Cristina Kirchner

El kirchnerismo ya fue, ya pasó. Lo mismo ocurrió con el cafierismo y el menemismo, son etapas ya superadas. Ahora, trabajemos para lo que viene, para lo nuevo, lo distinto. Busquemos el consenso para reactivar la producción.