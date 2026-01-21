urgente24
ACTUALIDAD Luis Barrionuevo > Milei > reforma laboral

"LA REFORMA LABORAL NO VA A SALIR"

Luis Barrionuevo: "los trabajadores han perdido 15 por ciento de poder adquisitivo en 2 años"

“Milei me dijo que en 4 meses el país salía. Pero, han pasado 2 años enteros y seguimos igual. Vivimos pidiendo plata al exterior” dijo Luis Barrionuevo en TN.

21 de enero de 2026 - 23:47
Luis Barrionuevo habló sobre la reforma laboral

Luis Barrionuevo habló sobre la reforma laboral

“Le diría a Javier Milei que quiso imitar a Carlos Menem pero no pudo. Menem era un animal político, un tipo con mucha experiencia. Milei no tiene nada del riojano. Por eso convoca a Martín Menem y a Lule” sostuvo Luis Barrionuevo en "A Dos Voces".

El histórico dirigente gastronómico se refirió al gobierno nacional:

“No tengo ninguna expectativa de que los libertarios sigan en el poder. El peronismo necesitaba el golpe que recibió pero ahora habrá renovación y reorganización con nuevas estructuras y nuevas caras”.

Seguir leyendo

Milei sacó de la cancha a muchos charlatanes que perdieron y eliminó los piquetes, no mucho más. Cualquiera baja la inflación si destruye el consumo. El país no funciona, no hay plata. Milei sacó de la cancha a muchos charlatanes que perdieron y eliminó los piquetes, no mucho más. Cualquiera baja la inflación si destruye el consumo. El país no funciona, no hay plata.

barrionuevo.jpg
Luis Barrionuevo

Luis Barrionuevo

¿Qué pasará con la reforma laboral?

“La reforma no va a salir porque la CGT va a estar a la altura de las circunstancias. Que el Congreso Nacional discuta, que se debata, pero no va a salir”.

“Los funcionarios de Milei están recorriendo el país hablando con los gobernadores pero a ellos hay que llevarles obras, no palabras. Vicente Saadi decía que en política hay que cobrar al contado y los gobernadores querrán todo por adelantado”.

A la política nacional en Argentina la manejan Karina Milei y Martin Menem. La economía está en manos de Toto Caputo y Javier Milei. A la política nacional en Argentina la manejan Karina Milei y Martin Menem. La economía está en manos de Toto Caputo y Javier Milei.

karina y los primos menem
Karina Milei y los primos Martín y 'Lule' Menem.

Karina Milei y los primos Martín y 'Lule' Menem.

El futuro del peronismo

“Nos preocupa la falta de trabajo, lo mal que está el país. Por eso, buscamos la alternancia y lo vamos a lograr. En 2 años, en 2027, se juega el poder completo del país: intendentes, provincias y nación”.

Tenemos que volver a enamorar al electorado con gente nueva. Hay gobernadores que son buenos gestionadores y tienen experiencia. También, tenemos intendentes con muy buen trabajo realizado. Se viene el recambio generacional. Tenemos que volver a enamorar al electorado con gente nueva. Hay gobernadores que son buenos gestionadores y tienen experiencia. También, tenemos intendentes con muy buen trabajo realizado. Se viene el recambio generacional.

“Queremos internas, queremos las PASO donde pueda votar la gente. Queremos un Cafiero-Menem para que la gente vote como en 1988”.

20250515-cristina-kirchner-2023800.jpg
Cristina Kirchner

Cristina Kirchner

El kirchnerismo ya fue, ya pasó. Lo mismo ocurrió con el cafierismo y el menemismo, son etapas ya superadas. Ahora, trabajemos para lo que viene, para lo nuevo, lo distinto. Busquemos el consenso para reactivar la producción. El kirchnerismo ya fue, ya pasó. Lo mismo ocurrió con el cafierismo y el menemismo, son etapas ya superadas. Ahora, trabajemos para lo que viene, para lo nuevo, lo distinto. Busquemos el consenso para reactivar la producción.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES