Impacto en River por la decisión de Marcelo Gallardo con Maximiliano Salas

Si bien resta confirmar esta información, en caso de que Salas efectivamente inicie como suplente, será interesante ver si logra sumar minutos en el arranque del torneo.

El equipo de River para el comienzo del Torneo Apertura

Hasta el momento, River Plate sumó tres futbolistas en este mercado de pases y, por ahora, nada indica que vaya a concretarse una cuarta incorporación en el corto plazo.

Si bien no se descarta que el Millonario continúe buscando refuerzos, lo cierto es que ninguno de los nombres que sonaron en el frente ofensivo terminó llegando. De todos modos, es importante remarcar que los tres jugadores incorporados son de renombre y estarán a disposición de Marcelo Gallardo para el debut en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El estreno será ante Barracas Central, este sábado 24 de enero desde las 17 horas, en el estadio Claudio Tapia. El encuentro será transmitido por ESPN Premium y el árbitro principal será Nicolás Ramírez.

Teniendo en cuenta las bajas de Franco Armani y Marcos Azuña, los once que el Muñeco tiene en mente para el debut oficial del Millonario en 2026 serían:



Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo o Tomás Galván; Juanfer Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Ian Subiabre.

