River Plate de Marcelo Gallardo ya cuenta con tres refuerzos y se prepara para debutar en el Torneo Apertura de la Liga Profesional. Sin embargo, en las últimas horas se encendió la polémica por una decisión que habría tomado el entrenador con Maximiliano Salas.
¿QUÉ PASÓ?
Impacto en River por la decisión de Marcelo Gallardo con Maximiliano Salas
River está próximo a debutar en el Torneo Apertura y hay impacto por la decisión de Marcelo Gallardo con Maximiliano Salas.
La llegada del atacante en el último mercado de pases se transformó en una de las novelas del año y, apenas seis meses después, sorprende el lugar que ocupa el ex Palestino dentro de la consideración del Muñeco.
Marcelo Gallardo y la decisión con Maximiliano Salas
La llegada de Maximiliano Salas a River Plate en el último mercado de pases de invierno fue, sin dudas, uno de los grandes cimbronazos del 2025. La operación generó malestar en la dirigencia de Racing Club y marcó uno de los movimientos más resonantes del fútbol argentino.
El delantero arrancó su ciclo con mucha energía y parecía destinado a contagiar a un equipo que atravesaba un momento apático, pero terminó ocurriendo lo contrario. Fue el funcionamiento colectivo el que se impuso y Salas no logró cerrar de buena manera el 2025.
En este contexto, Marcelo Gallardo habría tomado la decisión de que Maximiliano Salas comience el Torneo Apertura de la Liga Profesional en el banco de suplentes. En varias oportunidades, el Muñeco lo utilizó como centrodelantero y, a priori, ese lugar sería ocupado por Sebastián Driussi.
Si bien resta confirmar esta información, en caso de que Salas efectivamente inicie como suplente, será interesante ver si logra sumar minutos en el arranque del torneo.
El equipo de River para el comienzo del Torneo Apertura
Hasta el momento, River Plate sumó tres futbolistas en este mercado de pases y, por ahora, nada indica que vaya a concretarse una cuarta incorporación en el corto plazo.
Si bien no se descarta que el Millonario continúe buscando refuerzos, lo cierto es que ninguno de los nombres que sonaron en el frente ofensivo terminó llegando. De todos modos, es importante remarcar que los tres jugadores incorporados son de renombre y estarán a disposición de Marcelo Gallardo para el debut en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.
El estreno será ante Barracas Central, este sábado 24 de enero desde las 17 horas, en el estadio Claudio Tapia. El encuentro será transmitido por ESPN Premium y el árbitro principal será Nicolás Ramírez.
Teniendo en cuenta las bajas de Franco Armani y Marcos Azuña, los once que el Muñeco tiene en mente para el debut oficial del Millonario en 2026 serían:
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo o Tomás Galván; Juanfer Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Ian Subiabre.
