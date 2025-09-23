En River habrá impacto por lo que cuentan sobre Maximiliano Salas

Más allá de la repesca de algunos jugadores, los refuerzos fueron: Maximiliano Salas, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza Fonda y Juan Fernando Quintero, siendo ‘Juanfer’ el único con experiencia en alcanzar la cima.

El resto, si bien ya han ganado cosas, todavía tienen mucho camino por recorrer. Podrán gustar más o menos, pero hay algo que no negocian: la actitud.

En este sentido, resulta interesante lo que contó el periodista Renzo Pantich sobre Maximiliano Salas.

En el programa Rivales y Enemigos de AZZ, el periodista partidario del club de Núñez aseguró: "Me contaron que el representante de Salas lo invitó a cenar el jueves y el viernes por la noche. El jugador rechazó la propuesta para que no lo vieran y no pareciera, hacia afuera, que no le importó perder la ida con Palmeiras".

Cabe recordar que el encuentro de ida entre brasileños y argentinos se disputó el miércoles 17 de septiembre. Por ello, el ex delantero de Racing prefirió no exponerse en los días posteriores a la derrota, un gesto que puede interpretarse como positivo y reflejo de su compromiso con el club.

Palmeiras vs River y semanas decisivas

Claro está que todas las miradas de los hinchas de River están puestas en lo que va a suceder mañana miércoles 24 de septiembre desde las 21:30 horas.

Algo que aún no está del todo claro, es la formación que utilizará Marcelo Gallardo para jugar ante el Verdao en el Allianz Parque.

Hay bastante consenso entre los periodistas partidarios, que luego de lo que fue el partido en condición de local, el Muñeco no repita la línea de 5 y juegue con 4 defensores.

De igual manera, no está confirmada la táctica que utilizará el entrenador del club de Núñez.

En pantalla de ESPN, se pudo observar el siguiente probable:

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz (o Lautaro Rivero), Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Portillo, Kevin Castaño; Ignacio Fernández (o Juanfer); Maximiliano Salas

Serán horas decisivas para el DT de la Banda y seguramente con poco tiempo de anticipación pueda confirmar la formación.

Lo que hay que saber para Palmeiras vs River:

Día: miércoles 24 de septiembre

Hora : 21:30 (Argentina)

: 21:30 (Argentina) TV : Fox Sports y Telefe

: Fox Sports y Telefe Árbitro : Andrés Matonte (Uruguay)

: Andrés Matonte (Uruguay) Estadio: Allianz Parque (Sao Paulo)

