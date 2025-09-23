La interna de Disney y el boicot que obligó a que Jimmy Kimmel vuelva al aire

Dentro de la empresa, un alto ejecutivo le dijo a Deadline que la decisión era una "traición", comparándola con el escándalo de la ley "Don’t Say Gay" de 2022, cuando la compañía ignoró las protestas internas de algunos empleados LGBTQ+. "La reacción es como ‘Don’t Say Gay’ pero multiplicada por mil"habría dicho esta fuente.

Embed

Disney también le exigió a Kimmel que ofreciera disculpas a la familia de Kirk y donara a Turning Point USA, pero eso solo alimentó el malestar interno.

El impacto económico, la presión interna y el boicot público dejaron claro que ceder ante la presión política no es solo un problema de imagen: es un costo directo sobre el negocio y la confianza de empleados y público.

La solidaridad de los late night y el paralelismo con Colbert

Por suerte para Kimmel, otros conductores de late night no lo dejaron solo y salieron a respaldarlo públicamente. Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Jon Stewart y John Oliver aprovecharon sus shows para criticar la censura y advertir sobre las consecuencias de ceder ante las presiones del poder político. Oliver, en Last Week Tonight, señaló que "cuando una gran corporación se somete a la presión política, solo se allana el camino para futuras violaciones de derechos".

image Stephen Colbert, Jimmy Fallon y John Oliver respaldaron a Kimmel, criticando la censura y alertando sobre futuros abusos. La situación recuerda la cancelación de Colbert, con repercusiones políticas y financieras para la empresa.

El caso también recuerda lo que pasó hace poco con Colbert: CBS no le renovó su contrato después de enfrentarse a la administración Trump, oficialmente por cuestiones financieras, pero interpretado también como un efecto de presión política. La diferencia ahora es que Disney cedió antes de que la situación llegara a la Justicia, lo que deja la reputación de la empresa y la confianza de sus talentos creativos en el aire.

El regreso de Jimmy Kimmel Live! marca el fin de la suspensión, pero la herida en Disney apenas empieza a cerrarse. La empresa quedó expuesta: el poder de los boicots, la presión interna y la solidaridad de colegas puede inclinar la balanza, y demuestra que, en el entretenimiento estadounidense, ceder a la política siempre tiene un costo tangible.

