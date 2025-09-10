NUNCA JAMÁS OSCURO
Olvidate de Disney: Peter Pan vuelve en un slasher que podés ver ya en streaming
Peter Pan se convierte en villano en un relato donde la infancia se tiñe de sangre y miedo. El terror invade Neverland en esta película disponible en streaming.
Peter Pan deja de ser un héroe y Nunca Jamás es de pesadilla
Dirigida por Scott Chambers y protagonizada por Martin Portlock, Megan Placito y Kit Green, la película Peter Pan: Pesadilla en la Tierra de Nunca Jamás transforma al País de Nunca Jamás en un espacio oscuro y decadente. Peter Pan ya no es el chico que nunca crece, sino un asesino serial, mientras que Campanita tiene un trasfondo trágico que oscurece su polvo de hadas. La historia arranca cuando Wendy debe rescatar a su hermano Michael, secuestrado por los ahora perversos héroes infantiles.
Según Rotten Tomatoes, la película tiene un 43% de aprobación de la crítica y un 69% de la audiencia, números que muestran que, aunque sea polémica, logró destacarse por su enfoque. A diferencia de otras entregas del "Twisted Childhood Universe", este filme combina elementos clásicos de J.M. Barrie, el autor original de Peter Pan, con un relato más sólido y perturbador.
Curiosamente, no es la primera vez que Peter Pan se vuelve villano, y el primero en hacerlo no fue otro más que Disney. En 2022, lo pusieron de antagonista en Chip y Dale: Al Rescate, donde Peter era un exactor infantil abandonado por la industria. La versión causó mucha controversia porque era un claro guiño a Bobby Driscoll, quien le puso voz al personaje en la película de 1956 y que fue el primer actor infantil contratado por Disney. Pero tras brillar en la Casa del Ratón, fue despedido a los 16 años por desarrollar un acné severo, y terminó viviendo años de adicción y marginalidad antes de morir en 1968, a los 31 años.
Volviendo a este film, Chambers logra que Nunca Jamás deje de ser mágico para convertirse en un espacio de amenaza constante, donde cada árbol y cada sombra aportan tensión. La película también trabaja la psicología de sus protagonistas: la eterna juventud de Peter se vuelve una maldición, y la inocencia de Campanita se transforma en trauma, lo cual eleva la historia más allá de los sustos básicos de un slasher.
Terror, memoria y lecciones de infancia
El País de Nunca Jamás ya no es mágico: se convirtió en un terreno oscuro y decadente. Selvas, piratas y criaturas que ahora tienen un aire siniestro. La película mejora la producción respecto a otras entregas del Poohniverso, con asesinatos convincentes, sustos bien pensados y un clima opresivo que atrapa desde el primer minuto.
Martin Portlock y Kit Green sostienen la historia con unas actuaciones sólidas que hacen creíbles los horrores que protagonizan. Mientras que otras películas de la saga fueron criticadas por su falta de originalidad, esta entrega marca un salto de calidad y demuestra que el Poohniverso puede tener potencial.
Para quienes siguen la saga, la película está disponible en Apple TV+, y las futuras entregas de Pinocho y la Bella Durmiente ya están en desarrollo. La infancia puede seguir siendo un recuerdo, pero esta saga demuestra que también puede ser un territorio donde el miedo y la nostalgia conviven sin concesiones.
