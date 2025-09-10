Olvidate de Disney: Peter Pan vuelve en un slasher que podés ver ya en streaming

Volviendo a este film, Chambers logra que Nunca Jamás deje de ser mágico para convertirse en un espacio de amenaza constante, donde cada árbol y cada sombra aportan tensión. La película también trabaja la psicología de sus protagonistas: la eterna juventud de Peter se vuelve una maldición, y la inocencia de Campanita se transforma en trauma, lo cual eleva la historia más allá de los sustos básicos de un slasher.

Terror, memoria y lecciones de infancia

El País de Nunca Jamás ya no es mágico: se convirtió en un terreno oscuro y decadente. Selvas, piratas y criaturas que ahora tienen un aire siniestro. La película mejora la producción respecto a otras entregas del Poohniverso, con asesinatos convincentes, sustos bien pensados y un clima opresivo que atrapa desde el primer minuto.

image El film incluye terror y reflexión sobre la infancia corrompida, destacando actuaciones sólidas y producción mejorada. Forma parte de un universo de remakes que desafían la nostalgia y reinterpretan clásicos.

Martin Portlock y Kit Green sostienen la historia con unas actuaciones sólidas que hacen creíbles los horrores que protagonizan. Mientras que otras películas de la saga fueron criticadas por su falta de originalidad, esta entrega marca un salto de calidad y demuestra que el Poohniverso puede tener potencial.

Para quienes siguen la saga, la película está disponible en Apple TV+, y las futuras entregas de Pinocho y la Bella Durmiente ya están en desarrollo. La infancia puede seguir siendo un recuerdo, pero esta saga demuestra que también puede ser un territorio donde el miedo y la nostalgia conviven sin concesiones.

