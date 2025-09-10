La crisis política desatada a partir de la catastrófica derrota de LLA en las elecciones bonaerenses del domingo tuvo como primera reacción concreta por parte de Javier Milei la reposición del ministerio del Interior.
NUEVO MINISTRO
Milei le encarga la paz con las provincias a quien hizo estallar el acuerdo con el primer "gobernador con peluca"
Culpan a las ambiciones de Lisandro Catalán en Tucumán por la ruptura con Osvaldo Jaldo, quien había armado su propio bloque para apoyar al Gobierno.
La movida del Presidente apunta a reconstruir el vínculo con los gobernadores que se rompió por la reticencia de la Casa Rosada a liberar fondos, los maltratos y por el afán expansionista de Karina Milei que les plantó competencia electoral a los caudillos en sus propios distritos.
Todo desembocó en un aislamiento político del oficialismo en el Congreso, que tras la derrota del 7-S se volvió imperioso revertir con miras a sostener la gobernabilidad después de los comicios nacionales del 26/10, cuyo resultado ahora es un misterio.
Pero este reflote del ministerio del Interior, que había sido absorbido por la jefatura de Gabinete cuando Guillermo Francos pasó de un despacho al otro, podría no ser la solución al problema en el que se metió Milei. No por la dependencia en sí, que la reclamaron los jefes provinciales en busca de un interlocutor válido, sino por su nuevo titular, Lisandro Catalán. Se trata de la mano derecha de Francos, con quien trabaja hace muchos años. En los papeles, Catalán ya cumplía los oficios de un ministro del Interior, pero desde una secretaría.
Pero el problema sería que los gobernadores no le tendrían la suficiente confianza como para reencauzar los vínculos. “La designación de Lisandro Catalán no cambia nada dentro del gobierno. No amplía la base de sustentación de poder porque ya venía ejerciendo un rol negociador dentro del gobierno”, cita el periodista Beto Valdez.
Ya el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, había advertido sobre la necesidad de propuestas concretas y no sólo de reuniones “para la foto”.
Catalán, por otro lado, viene con el antecedente de haber roto el vínculo con quien fue el primer gobernador que, como se dijo entonces, “se puso la peluca”: el tucumano Osvaldo Jaldo. El mandatario rompió el bloque justicialista en la Cámara de Diputados para formar su propia bancada y apoyar proyectos libertarios o sostener vetos a cambio de una preferencia de la Casa Rosada para facilitar favores.
Catalán es el referente de LLA en la provincia norteña. Es el presidente del partido y aspiró a ser el candidato libertario en las elecciones de octubre con miras a posicionarse como un posible sucesor del mandatario peronista. Con ese objetivo, Catalán buscó polarizar con Jaldo, y los últimos chispazos tuvieron que ver con la decisión del mandatario de competir como candidato a diputado testimonial.
“Si Jaldo se presenta como cabeza de lista del Partido Justicialista en Tucumán y gana, que asuma la banca. No se puede seguir engañando a la gente”, dijo poco antes del cierre de listas. Pero Jaldo recibió el espaldarazo de la justicia provincial para presentarse de esa forma y Catalán finalmente no se inscribió como candidato.
Jaldo rompió con la Casa Rosada y se amigó con su antecesor Juan Manzur para una lista de unidad que enfrente a la oferta libertaria el 26-O. Culpan de ello a Catalán. Bases libertarias de la primera ola también lo responsabilizan por haber desarticulado el armado original en Tucumán para llenar ocuparlo con su gente.
El flamante ministro del Interior estaría este jueves en su provincia como anfitrión de un acto que encabezarán Karina Milei y Martín Menem. Ambos vienen presionados por el caso de las supuestas coimas que destaparon los audios del exANDIS Diego Spagnuolo. Karina y Menem la pasaron mal en corrientes. Tienen miedo de que pueda en Tucumán también pueda haber hostilidad. Un flyer con una lista de objetos cuyo ingreso estará prohibido circuló en las redes generando todo tipo de comentarios.
